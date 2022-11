Francesco Totti e la confessione bollente: “A letto è molto…”

Continua a tenere banco sebbene sia passato oramai più di mezzo anno il fatto della separazione della coppia Totti-Blasi e di conseguenza non si arresta mai e poi mai nemmeno il chiacchiericcio sul loro stesso conto. Ora spuntano anche indiscrezioni nuove sul conto del mitico ex capitano della Roma, alcune delle quali decisamente molto intime e pepate!

Sono molte le persone a dire la loro ancora oggi sulla faccenda dell’inaspettata, possiamo tranquillamente definirla, separazione del Pupone e della conduttrice de L’Isola Dei Famosi dopo moltissimi anni di unione. E ora a parlare sono amici molto vicini alla ormai ex coppia…

Tra questi figura- certamente- il PR romano Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti ma soprattutto amico da una vita di Francesco Totti, tanto da essere stato lui a presentargli Ilary Blasi, di cui il calciatore si invaghì dopo averla vista nel ruolo di Letterina a Passaparola, condotto dallo spumeggiante Gerry Scotti.

Durante un’intervista al programma radiofonico Turchesando, Nuccetelli ha parlato a ruota libera sia dell’attuale relazione di Francesco Totti con la bellissima Noemi Bocchi sia della fine del matrimonio tra lui e la conduttrice romana, aggiungendo anche qualche dettaglio sulla loro vita intima che ha calamitato- come è normale che sia- in men che non si dica tutta quanta l’attenzione degli ascoltatori. Ma andiamo per gradi…

Sul primo argomento c’è stato- per la verità- ben poco da dire! Sebbene la frequentazione tra l’ex calciatore e la sua nuova compagna sia stata scoperta ed esposta dai paparazzi, in realtà la coppia sta tenendo un profilo molto basso, ma in ogni caso le cose tra di loro vanno alla grande anche perché, come ha confermato l’amico. “Lei non ha cavalcato l’onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi”.

La confessione intima che spiazza

Una sintonia e una coesione che da tempo- a quanto pare- mancava in casa Totti-Blasi e a rivelarlo con dovizia di particolari è sempre Nuccetelli che ha quindi confermato per l’ennesima volta che quando si parlava di crisi ancora ben prima di inviare la nota stampa che ufficializzasse la fine del loro matrimonio, c’era eccome!

“Di amore, qui, non se ne parla più ormai da parecchio secondo me“, sono state le parole di Alex che cercare di essere ancora più chiaro ha raccontato un aneddoto risalente non a qualche mese, bensì- udite udite- a parecchi anni fa: “Francesco è molto caliente e anni fa mi fece questa battuta: “Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa” ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.

Anche sui presunti, reciproci tradimenti Nuccetelli ha qualcosa da dire e lascia intendere che l’ex capitano della Roma non sia stato un santo ma che tra lui e la sua ormai ex consorte ci fosse una sorta di tacito accordo che permetteva a entrambi di avere frequentazioni extra matrimoniali. E qui arriva una dichiarazione che ha lasciato tutti quanti sconvolti! Di che cosa si tratta? Pare che lei ne avesse una da molto tempo, forse anni!