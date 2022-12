Panni sul termosifone: se lo fai smetti subito! Le conseguenze sono dannose

Nelle stagioni fredde, le casalinghe lo sanno molto bene, asciugare i panni, può essere un’impresa davvero titanica. E così, per cercare di accelerare la loro asciugatura, si adopera sovente un escamotage all’interno delle nostre case, ovvero quello di appoggiarli sui termosifoni, ma sarebbe meglio non farlo…

Se in questo preciso momento avete appena ritirato il vostro bucato ,e dopo averlo steso, vi siete resi conto che è ancora umido, resistete alla tentazione, sebbene assai forte, di appoggiarlo su uno o più termosifoni posti all’interno della vostra casa. Per quale motivo? Ve lo spieghiamo noi…

Per prima cosa vi diamo la motivazione più blanda ma più reale, ovvero che sia assolutamente antiestetico vedere tuto questo, anche solo se lo fate nel vostro bagno! Del resto, pensate qualora un vostro ospite vi chieda di andare alla toilette e possa così notare gli indumenti, magari anche intimi, messi in bella vista sul calorifero, certamente non fareste una bella figura!

Ma al di là di ciò ci sono motivazioni molto più serie, che dovreste pertanto prendere immediatamente in considerazione anche per la salute dei vostri capi, nonché la vostra in toto…

Per seconda cosa vi sveliamo- infatti- che i panni asciugati in tale maniera rischiano di seccarsi eccessivamente e di rovinarsi, soprattutto se si parla di capi scuri. Inoltre essi, assorbendo il calore, non permettono ad esso di espandersi nella stanza.

Ma c’è- in realtà- anche una motivazione ancora ben più grave e che riguarda espressamente la nostra salute, che ci deve spingere a non compiere più tale gesto, dal momento che se decideremmo di metterlo ancora in atto andremmo incontro al crearsi di un tasso di umidità a dir poco spaventoso, che può procurarci non pochi grattacapi a livello salutistico e non solo…

Difatti ciò può essere fastidioso per coloro che soffrono in modo particolare di asma o di difficoltà respiratorie più in linea generale, inoltre tuto questo può anche causare infezioni polmonari e attacchi repentini di tosse. Ma come è possibile che accada tutto questo?

Poiché quando compiamo tale gesto rischiamo di far proliferare una muffa parassita detta aspergillus fumigatus, che è anche la causa numero 1 dei già citati problemi polmonari e di svariate allergie. Oltre a ciò, può anche causare segni evidenti e assolutamente antiestetici sui muri e sulle pareti della stanza nella quale il termosifone è posto, che possono pian paino riempirsi di muffa, che al di là della sua tipologia e del suo nome, è sempre pericolosa per la nostra salute.