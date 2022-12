Maurizio Costanzo gela la Bortone con una frase: una mazzata così non si era mai vista

A distanza di mesi tiene ancora banco eccome, sia sul Web che in TV, il caso Remigi. L’uomo non è ancora stato perdonato da Mamma Rai. Ma ora per la splendida Serena Bortone, tra le conduttrici più amate dagli italiani, arriva una super mazzata con una frase pronunciata niente di meno che dal mitico Maurizio Costanzo.

Oggi è un altro giorno è indubbiamente uno dei programmi di intrattenimento più apprezzato dai telespettatori dell’ Azienda di Viale Mazzini. E di recente hanno anche notato un momento di alta tensione in studio. Il marito di Maria De Filippi ha messo in difficoltà la brava e bella giornalista.

Non se l’aspettava di certo nessuno che l’uomo, che è un immenso professionista e che ha alle spalle una lunga e blasonata gavetta, facesse quell’uscita. Eppure l’ha fatta e nel caso in cui fosse sfuggita, basta andare su RaiPlay per riascoltarsela o cercare il video a riguardo in Rete. Un’ impresa assai facile e veloce dal momento che è diventato in men che non si dica virale.

Lui è intervenuto in collegamento da casa sua in qualità di assai gradito ospite anche perché è ancora oggi amatissimo dal grande pubblico e il suo Maurizio Costanzo Show è, quando va in onda, un appuntamento assolutamente imperdibile per i più. E nel parlare in maniera amabile con la padrona di casa, il discorso poi è andato sul bravissimo Alberto Angela, figlio del compianto Piero.

In particolare si è iniziato a parlare dell’ appuntamento, decisamente magico e speciale, Stanotte a Milano, andato in onda il 25 dicembre in prime time su Rai 1, che ha potuto contare su un share altissimo, come ogni programma culturale condotto dall’ uomo che piace moltissimo anche per il suo incredibile fascino.

La frase che ha raggelato lo studio, ma non la Bortone…

Ed ecco che a un certo punto Maurizio ha citato un particolare momento: ” E’ stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi”. E nel farlo si è chiaramente a riferito a Memo Remigi e al brano Innamorati a Milano, scritto dallo stesso.

La reazione della Bortone? Nessuna! Diciamo che dopo un attimo di silenzio e di gelo, lei ha ripreso saldamente in mano le redini della faccenda, spostando l’argomento sulla TV in generale, chiedendo a Costanzo se il Piccolo Schermo non lo stanchi a volte. Insomma, con estrema eleganza, ha deciso di svicolare e di non alimentare ulteriormente la polemica.

Ma ora c’è chi si chiede se il giornalista abbia volutamente voluto fare tale dichiarazione al fine di vedere la reazione della conduttrice o se si è trattato solo di una delle tante gaffes che lo hanno reso celebre soprattutto negli ultimi anni. Resta comunque il fatto, assolutamente chiaro e palese, che Serena non abbia ancora perdonato Memo…