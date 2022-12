Asciugatrice, per molti è un lusso: la verità però è ben altra e soprattutto inaspettata

Oggigiorno nella nostra società si è circondati dalla comodità offerta da tante invenzioni introdotte proprio per affrontare con un senso più pragmatico la quotidianità. Un elettrodomestico di cui non possiamo fare a meno è l’asciugatrice. In realtà per molti è un lusso, ma la verità è ben altra.

Con l’avvento degli elettrodomestici la vita dell’uomo è cambiata radicalmente. Ogni gesto, che in passato poteva sembrare impensabile, adesso risulta semplice e scontato soprattutto per le casalinghe. In cucina, per esempio, ci sono il piano cottura, la lavastoviglie, il forno, il forno a microonde, il frigorifero che migliorano la qualità delle attività svolte ai fornelli. Da non dimenticare altri accessori che si possono introdurre in base alle proprie esigenze giornaliere e possiamo citare il bollitore elettrico, la centrifuga, spremiagrumi e la macchina per il pane.

Per quanto riguarda le altre attività casalinghe un elettrodomestico di vitale importanza è il ferro da stiro. Chi lo acquista deve tener conto della sua capacità anticalcare. Ci sono quattro tipi in base al materiale utilizzato: acciaio, alluminio, teflon e ceramica. Non tutti sanno che lo si potrebbe tranquillamente lasciare nel mobile qualora si dovesse acquistare un’asciugatrice. Probabilmente il prezzo non è accessibile per tutti, ma una volta utilizzato si può comprendere il grande risparmio che c’è dietro questa saggia scelta.

I vantaggi dell’asciugatrice

Per scegliere l’asciugatrice adatta alle proprie esigenze bisogna tener conto della sua classe di efficienza energetica, indicata sull’etichetta. È un sistema di classificazione europeo che mostra quanto consumo porta nelle case nell’arco di un anno. Il prezzo varia dai 50 ai €1000. Con un elettrodomestico in classe A si spende annualmente 80 euro. Con Classe B un ciclo di asciugatura costerà a fine anno circa 120 euro mentre di classe C si passa a 160 euro.

Addio ferro da stiro e ammorbidente

Non tutti sanno che se si utilizza questo macchinario si può tranquillamente evitare di acquistare gli ammorbidenti al supermercato perché i panni escono molto soffici per via dei flussi d’aria a vapore. A maggior ragione si elimina quasi totalmente il ferro da stiro. Facendo dei calcoli almeno 20 ore al mese si passano davanti a un asse da stiro, però con questa novità l’incubo può cessare.

In sintesi in meno di un’ora si asciuga il bucato, ci sono meno consumi e si asciugano tutti i tipi di tessuto, dal cotone al nylon. Tante casalinghe hanno deciso di esprimere la loro opinione con lo scopo di convincere altre donne ad acquistare l’asciugatrice perché rivoluziona davvero la vita tra le mura domestiche.