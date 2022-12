Oroscopo 2023: per questi segni sarà un anno faticoso

A chi non è mai capitato di leggere l’oroscopo del proprio segno zodiacale per capire come potrebbe andare la giornata, il mese o addirittura l’anno. Qualcuno si lascia influenzare mentre altri vanno a curiosare senza crearsi delle aspettative. Ora che il 2022 sta per volgere al termine è inevitabile che si dia un’occhiata a ciò che riserverà il futuro. Purtroppo per alcuni segni zodiacali la descrizione non è incoraggiante.

Il termine oroscopo deriva dal greco e significa “osservare l’ora”. Indica l’interpretazione astrologica degli astri che in un determinato momento occupano una posizione precisa nello spazio. Attualmente con tale parola si indica la pubblicazione di previsioni sul ciò che il futuro riserva per ogni singolo segno. Essi vengono usati anche per descrivere la personalità e in linea generale quanto dice risulta in parte affidabile.

L’oroscopo cinese si basa su un sistema di immagini di animali e ognuna di esse è associata a un anno secondo un criterio preciso. Nel nostro, invece, ci sono 12 figure: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ognuno di essi è dominato da un pianeta che influisce sul comportamento. Nell’anno 2023 qualche segno non avrà vita facile. Andiamo a scoprire quali saranno.

Inizio anno faticoso per l’Ariete

In Italia non possiamo non ascoltare le previsioni astronomiche di Paolo Fox. Gli italiani hanno avuto modo di conoscerlo quando nel 2002 è entrato a far parte del cast dei Fatti vostri e di Mezzogiorno in famiglia per mostrare al pubblico il suo oroscopo. Secondo le sue previsioni saranno questi i segni che avranno delle noie a inizio anno. In primis c’è l’Ariete. Solo a metà anno qualcosa cambierà, anche in ambito sentimentale. Sul cammino si presenteranno vari ostacoli, però non la giusta predisposizione riuscirà ad avere la meglio.

Le previsioni per Gemelli, Cancro, Vergine e Pesci

Per i Gemelli sarà un anno di transizione con un rinnovamento a livelli di rapporti umani. Per Cancro sarà un anno di svolta soprattutto per le coppie che hanno intenzione di compiere il grande passo, una convivenza o un matrimonio. Qualcuno potrebbe dirsi addio mentre altri restare uniti.

Per la Vergine sarà un’occasione per chiudere dei rapporti superflui e inutili. Non mancheranno tensioni con il mondo, almeno fino a metà anno. Infine i Pesci dovranno lasciare andare le amicizie non convincenti e dimenticare il passato per creare nuove situazioni. Bisognerà mettere la parola fine agli amori tossici.