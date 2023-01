Tumore al colon: tutti i sintomi (comunissimi) che dovrebbero allarmarti | Ha ucciso anche Pelé

La notizia è avvenuta di recente e ha spezzato il cuore di tutti noi: lo straordinario Pelè non ce l’ha fatta e ha lasciato precocemente questo mondo. L’uomo era malato da tempo e il tumore al colon non lo aveva praticamente più abbandonato negli ultimi anni. E’ una malattia molto grave ma ancora oggi poco conosciuta.

Tra l’altro i suoi sintomi sono assai comuni ma, nonostante ciò, moltissime persone non li conoscono e li prendono pure eccessivamente sotto gamba. E i giovani in questo senso sono i primi. E così quando poi viene diagnosticato il cancro a volte è troppo tardi…

La prevenzione è sempre l’arma numero uno per combattere ogni male. Se ne parla spesso in TV, sui Social e sui giornali, eppure ora ancora svariate persone scrollano le spalle e non si interessano di ciò come dovrebbero dal momento che pensano che ciò non potrà mai e poi mai accadere a loro.

Poi capita che amici o familiari si ammalino e allora si fa vivo in loro una sorta di campanellino di allarme che li induce a correre a prenotare qualche visita o esame. E quando l’esito ci fa tremare il cuore a stare male con noi sono anche le persone care che sanno che ci troveremo di fronte a un momento decisamente duro e assai delicato della nostra vita.

Ma se il male verrà preso in tempo, con le svariate e mirare cure, e con la chemioterapia, potremo avere grandi possibilità di guarigione. Ecco perché è pure fondamentale non sottovalutare alcuni presagi, o meglio dei sintomi, che dovrebbero indurci ad andare dal nostro medico di fiducia per parlarne: lui ci saprà dire come muoverci per affrontare l’iter delle varie visite che è bene seguire con estrema attenzione.

I sintomi del cancro al colon

In particolare se parliamo di tumore al colon ce ne sono alcuni che non possiamo non notare. Quali sono? Per prima cosa perdite di sangue, che inizialmente possono anche essere scarse ma poi aumentare, nelle feci. In alcuni casi poi possono addirittura assumere la forma di emorragia. Ma per la verità ciò può essere il sintomo anche di altre malattie, che sono comunque da non sottovalutare. Ergo, in ogni caso, bisogna subito correre ai ripari per il nostro bene!

Attenzione poi se soffriamo di diarrea nei momenti più impensati e di stanchezza pressoché cronica. Oltre al fatto che possiamo essere vittime di stress, per il quale è consigliato vivamente un momento di riposo, utile per l’anima e la mente, può essere il segnale della presenza del cancro.

Occhio anche alle perdite di peso improvvise, all’ anemia e alla mancanza di appetito, soprattutto se solitamente siamo buone forchette.