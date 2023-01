Metti nell’armadio le bustine da tè usate: quello che accade è sorprendente

Quando ci si dedica alla casa è opportuno sfogliare delle riviste o navigare su Internet per scoprire piccoli trucchi che possono rivelarsi fondamentali per ottenere il massimo comfort. Non tutti sanno che c’è un metodo semplice, mai efficace, per far profumare sia gli armadi che i cassetti.

Quando si vuole tenere in buono stato un ambiente domestico bisogna andare alla ricerca di consigli e metodi utili per renderla presentabile. Per avere una casa pulita e profumata, per esempio, si vede ventilare spesso aprendo le finestre e far entrare così dell’aria fresca. Tuttavia quando le temperature fredde non lo permettono sarebbe consigliabile installare un condizionatore con filtro antiodore. Da non escludere le candele profumate con fragranze naturali o delle piante.

Per lavare pavimenti e superfici si possono utilizzare dei detergenti chimici, anche se in alternativa si possono considerare dei prodotti naturali, come il limone e l’aceto. E per quanto riguarda l’armadio e i cassetti? Come si può tenerli puliti e profumati? Ecco la risposta.

Regole essenziali da seguire alla lettera

Per avere la certezza di trovare capi e puliti profumati dall’armadio è importante seguire una serie di regole. In primis bisogna asciugarli al punto giusto prima di sistemarli all’interno, ma è essenziale occuparsi della pulizia. Infatti con il cambio stagione è consigliabile lavare accuratamente l’armadio per garantirne la freschezza. Solo dopo si possono aggiungere dei profumatori green tali o delle bustine di tè da tener lontani i cattivi odori. Sono molto efficaci le erbe aromatiche come la salvia, il rosmarino, l’origano e il timo anche per allontanare le tarme.

Prodotti naturali ed efficaci

La lavanda è un grande classico per far profumare l’armadio. La si può utilizzare o sotto forma di olio diluito in acqua e aceto o preparato in gessetti profumati destinati anche ai cassetti. Anche la menta può essere presa altamente in considerazione, però prima bisogna farla essiccare e poi metterla dentro dei sacchetti di cotone. Da non dimenticare l’essenza di arance, cannella e fiori di garofano.

Non tutti sanno che sta pure il sapone di Marsiglia è ottimo per garantire un bucato profumato, ma anche le bustine di tè potrebbero essere utilizzate per questo scopo. Sì possono inserire delle scaglie all’interno di un sacchetto da lasciare aperto così da lasciare sprigionare la fragranza negli spazi chiusi dove vengono inserite. Da ciò si può dedurre che tanti sono i metodi da poter prendere in considerazione. Basta solo scegliere quello che piace di più al proprio gusto.