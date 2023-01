Test Psicologico, il primo fiore che scegli rivela come ti vedono gli altri: non farlo se non vuoi la verità

Quando si vuole ammazzare il tempo si cerca qualsiasi soluzione per eliminare la noia. Oggi è abitudine navigare sul web e ci si può imbattere nelle cose più svariate, come per esempio i test psicologici. Molto gettonato è quello dei tre fiori. In cosa consiste? Andiamo a scoprirlo.

Un test reattivo mentale, più noto come test psicologico, consiste nel dare delle informazioni sulle funzioni psichiche della persona. Di solito è frutto del lavoro di un team qualificato che lavora a delle domande o a delle prove di abilità da sottoporre agli interessati. Essi devono essere standardizzati, oggettivi, attendibili e validi.

I test si dividono in quelli di abilità, di profitto, attitudinali, di intelligenza, psicologici e neuropsicologici. Navigando su Internet possiamo trovare di tutto: dal test dell’albero di Natale fino ad arrivare a quello dei fiori. Il primo ha riscosso successo soprattutto negli ultimi giorni di festa e ora l’attenzione è focalizzata sul secondo, anche perché si sta sperando nell’arrivo imminente della primavera. Molto noto è quello dei tre fiori, ovvero della margherita, dell’iris e della rosa. Ciò che leggerete dopo aver risposto alle domande vi stupirà.

La margherita: spontaneità

Il termine margherita deriva dal greco e fa riferimento al colore dei petali. Ci sono tante varietà di margherita, può raggiungere i 90 cm di altezza ed è un’ottima pianta per coloro che amano il giardinaggio. Se la somma delle risposte dà come risultato questo fiore allora leggerete questa descrizione: persona spontanea, amante della libertà e il motto è “vivi e lascia vivere”. Anima sensibile e allegra, con una leggerezza tipica di una persona pacata.

L’iris e la rosa: passionalità e dolcezza

Per quanto riguarda l’iris, anche questa parola deriva dal mondo greco e significa arcobaleno. I petali possono essere di colore viola, blu, bianco, rosa, giallo e arancione. Fioriscono a maggio e durano circa due settimane. Se il test psicologico vi dà come risultato questo fiore leggerete le seguenti parole: persona affascinante, un po’ riservata e con una grande intelligenza. La passione dà un tocco di vivacità alla vita, come un lieve narcisismo.

Infine c’è la rosa. Diffusa in Europa dall’antichità, il termine è latino, anche se qualcuno ha azzardato nel dire che può avere anche origini iraniche. Se avrete come risultato questo fiore resterete sbalorditi dalla descrizione che salterà fuori: persona dal carattere dolce e sensibile, con un grande bisogno di affetto. C’è il desiderio di una vita di coppia perché prevale l’istinto altruistico.