Diletta Leotta, i suoi jeans sono il must have del 2023: tutte li vogliono

Diletta Leotta è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è sia della sua bellezza che della sua indiscussa professionalità. In questi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui hai indossato dei jeans che stanno andando a ruba. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Diletta Leotta ha incuriosito gli italiani anche per la sua vita privata. Per 3 anni ha avuto una relazione con l’imprenditore e manager Sky Matteo Mammi. Poi ha avuto una liason con il pugile Daniele Scardina che il pubblico ha avuto modo di conoscere perché ha partecipato a una precedente edizione di Ballando con le stelle. L’anno scorso è stata al centro dei gossip con Can Yaman, l’attore turco del momento, con il quale sarebbe convolata a nozze se non fosse stato per l’addio inaspettato.

Adesso è felice accanto al calciatore del Newcastle UTD Loris Karius. Il 26 ottobre 2022 è uscito in edicola il settimanale Chi con le foto dei due giovani. Secondo fonti attendibili si sarebbero conosciuti a Londra a una cena e da allora sono inseparabili. Non a caso il calciatore ha trascorso le feste natalizie a Catania, ovvero il paese d’origine di lei. Per il momento pare che vada tutto a gonfie vele. Essendo un personaggio pubblico, tende ad aggiornare costantemente i suoi follower e spesso pubblica delle foto sia professionali che non. Uno in particolare ha catturato l’attenzione delle fan perché ha indossato un paio di jeans davvero originale. Stanno andando letteralmente a ruba.

“Baby, it’s cold outside”

Chi naviga sul web ricorderà bene che lo stesso paio di jeans è stato indossato da Ilary Blasi nel periodo in cui era stata resa ufficiale la separazione con Francesco Totti. Questi jeans sono chiari a gamba larga e a vita alta, ma ci sono dei tagli cut out sui fianchi. Anche Diletta Leotta li ha voluti indossare e di conseguenza gli utenti social sono impazziti. Ovviamente ha ricevuto tanti complimenti per la sua fisicità scultorea.

Informazioni sul paio di jeans

Indossa un mini top che non lascia spazio alla fantasia e i capelli raccolti mettono ancora di più in risalto la schiena. Il make up è sempre impeccabile, ragion per cui il risultato è stato molto gradito. Molti si sono chiesti quanto costa il paio di jeans. Andando a curiosare sul web si può leggere 470 euro quelli prodotti dalla Maison Margiela.

I fan reputano il fidanzato Loris una persona molto fortunata. Del resto non è da tutti ricevere le attenzioni di una donna del suo calibro. Sicuramente anche lui sarà stato stregato in seguito alla visualizzazione della foto.