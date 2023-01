Dove nascondere i soldi in casa: in questi posti i ladri non ci guardano proprio

In questi tempi assai incerti in cui la crisi economica serpeggia assai tristemente da svariate settimane anche nel nostro Paese sono davvero tanti gli italiani che pensano di tenere svariate somme di contanti nella propria abitazione. Ma nel puntare a tale scelta, che per la verità sta diventando sempre più frequente, è bene pure valutare dove nasconderli.

Pertanto è bene scovare dei posti sicuri da occhi indiscreti e da possibili ladri ma che al contempo sono facili per non da ricordare. Del resto, se poi ci servissero e non ci ricordassimo più dove li abbiamo messi, sarebbe davvero un super guaio!

Come lo sarebbe vedere sparire il frutto di mesi o anche solo settimane di duro lavoro da un momento all’altro all’interno di quel posto che non consideriamo- e pure a buona ragione- il nostro nido e dove- in teoria- dovremmo sentirci al sicuro e protetti. Ma- purtroppo- non è sempre così.

Ed è proprio per questo motivo che molte persone, per la verità non più giovanissime, decidono, ricordando anche la loro infanzia, di nascondere parte dei loro soldini nella propria casa. Ma. attenzione, mai farlo riponendoli nel classico materasso che è ormai è un luogo conosciutissimo come nascondiglio e pertanto per niente sicuro!

Dunque dove possiamo metterli? Per prima cosa è bene dire che i soldi cartacei in contanti, al di là della loro somma, vanno sempre conservati con estrema cura, quindi mai e poi mai messi via e- per l’appunto- nascosti senza un involucro o una piccola confezione. Va benissimo una bustina trasparente, poi ricoperta da un’altra che a sua volta non ci mostri il suo contenuto o delle scatoline colorate.

I nascondigli top e quelli da evitare

Ma ora veniamo ai luoghi: no a quelli umidi, mi raccomando! Quindi niente tubature o giardini! Meglio optare invece per oggetti che abbiamo a iosa in casa come cornici dotate di piccolo fondi, impercettibili da fuori, che oggi si trovano con una certa facilità in commercio, in piccole botole nascoste sotto la moquette, se questa occupa tutta o gran parte della casa, ma anche in questo caso agiamo con astuzia! Stesso discorso se li nascondiamo sotto delle mattonelle: mai scoperte ma coperte da tappeti ben stirati e disposti ovunque.

Come? Per esempio nascondendo lì della cianfrusaglia, o piccoli ricordi dei quali possediamo doppioni, come piccoli album di foto o vecchi giocattoli, se per esempio è la stanza dei giochi dei bambini o dei ragazzi. Se siete più fantasiosi potete nascondere qualche banconota nel risvolto delle tende, cucendolo poi con estrema abilità. Ma meglio utilizzare questo sistema non nelle stanze da letto che sono quelle maggiormente prese di mira dai ladri!

Sì, anche al nascondiglio creato da alcune aperture interne di alcuni mobili, come magari il tavolino dove appoggiamo il telefono fisso, purché stretta e poco visibile all’ occhio. No, alla zona televisione perché, facendo in molti casi anch’essa assai gola ai malviventi, potrebbe così calamitare la loro attenzione. E, infine, evitate accuratamente peluche e cuscini come nascondigli perché ormai sono conosciutissimi!