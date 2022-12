“Maria De Filippi morta in un incidente”: il tremendo trend su Tik Tok

Maria De Filippi è una delle conduttrici che ha fatto la storia e continua a farlo tuttora grazie ai suoi programmi televisivi che, come sempre, riscuotono un grande successo. E’ impensabile non vederla nel piccolo schermo, dato che in settimana è seduta sulle scale di Uomini e Donne e la domenica pomeriggio conduce Amici. In queste ore è al centro delle polemiche per via di un video sui social che sta spopolando.

Maria De Filippi propone sempre dei programmi televisivi. Dopo Tu sì que vales, a breve la rivedremo il sabato sera su canale 5 in prima serata con C’è posta per te. Poi, come ogni anno, al termine di quest’edizione verrà proposto al pubblico il Serale di Amici. Da non dimenticare che dal lunedì al venerdì dopo la soap opera turca Terra amara fa compagnia agli italiani con Uomini e Donne. Con il tempo si è fatta amare dagli italiani eliminando l’etichetta della “moglie di…”, dato che è legata sentimentalmente a Maurizio Costanzo da anni.

Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una professionalità indiscussa e di una spiccata empatia che le permette di creare una sintonia con il proprio interlocutore. Infatti tante storie hanno un lieto fine nello studio di C’è posta per te. Essendo un personaggio pubblico, è chiaro che si parli sempre di lei e qualche volta non mancano delle polemiche. Inconsapevolmente è stata protagonista di un evento che non è passato inosservato su Tik tok. Come lei, purtroppo, altri volti noti del mondo dello spettacolo sono stati coinvolti.

“Maria De Filippi muore a 62 anni”

In poche parole subito calcolando un video in cui ci sono delle persone che riferiscono la morte di un personaggio famoso per vedere la reazione di coloro che le circondano. Sono stati menzionati Massimo Ranieri, Paolo Bonolis, Renato Zero e anche Maria De Filippi. Si tratta di un video che non fa per niente ridere secondo la maggior parte degli utenti social.

La protesta del web

“Oddio Maria De Filippi muore a 62 anni in un incidente stradale”, ecco cosa ha detto un ragazzo per fare uno scherzo a dei parenti che non hanno accolto bene la notizia (per fortuna falsa).

“Oddio mamma, è morto Paolo Bonolis all’età di 64 anni mentre ero in vacanza a Cortina arresto cardiaco”, “Dico a mio nonno che è morto Massimo Ranieri” e tante altri frasi di cattivo gusto si possono perfettamente sentire nell’audio.