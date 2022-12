Elodie, porta la parruca? Tutti i look della cantante più amata di Amici

Elodie è una delle cantanti emergenti degli ultimi anni del mondo della musica italiana e il suo trampolino di lancio è stato il talent show Amici di Maria De Filippi. Da allora sta scalando la vetta del successo. In tanti notano il suo continuo cambio di look, quindi si sono chiesti se tende a indossare delle parrucche. Ecco la risposta alla domanda.

Elodie Di Patrizi è nata a Roma il 3 maggio 1990 ed è anche un’attrice. Sì è classificata seconda alla quindicesima edizione di Amici, ma nonostante tutto si è rimboccata le maniche e adesso sta godendo i frutti del suo intenso lavoro. Nel 2017 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo proponendo Tutta colpa mia e nel 2020 con Andromeda e l’anno successivo fa affiancato il conduttore in qualità di co-conduttrice.

Per quanto riguarda la vita privata è stata fidanzata ai tempi della scuola di canale 5 con il cantante Lele. Poi dal 2019 al 2021 ha avuto una relazione con il rapper Marracash e attualmente è uscita allo scoperto con il pilota motociclistico Andrea Iannone. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una voce strepitosa e anche di una bellezza fuori dal comune. Qualsiasi look le sta bene, ma qualcuno ha insinuato che indossa le parrucche. Andiamo a scoprire la verità.

I cambi look di Elodie

Sicuramente Elodie ha un viso così perfetto che qualsiasi tipo di taglio di capelli le sta bene. Capelli lunghi e poi corti, ricci e lisci, chiari e scuri. Ogni occasione è buona per mostrare qualcosa di nuovo tale da togliere il fiato. Ai tempi di Amici li portava corti e color rosa pastello per optare alle trecce afro o extension. I fan hanno sempre gradito le sue scelte estetiche, anche se qualcuno ha pensato che quando una donna cambia look è perché vuole cambiare vita.

Extension e parrucche naturali

Nel video musicale di Vertigine Elodie ha optato per una parrucca di capelli veri. Ha scelto una parrucca mossa Forevhair, con ciocche lunghissime e voluminose. In altre occasioni ha optato per una coda di cavallo di capelli veri Forevhair.

Hair extension, code di cavallo di capelli veri e parrucche naturali sono delle opzioni che Elodie valuta spesso per dare un tocco di perfezione alle sue continue trasformazioni. Ha giustificato questa sua mania semplicemente dicendo che ha voglia di mettersi in gioco e provare tante versioni di sé che puntualmente riscuotono un grande successo.