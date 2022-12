Lavatrice maleodorante: questi prodotti (che hai in cucina) ti salveranno

Avete fatto l’ennesima lavatrice della giornata per dare una bella lavata, non solo ai vostri capi, ma anche ad asciugamani, tovaglie e tovaglioli in vista delle feste e avete notato che emana un cattivo odore? Oltre a provare un gran fastidio e a tapparvi il naso, pensate che non è il massimo dal momento che poi tale olezzo potrà anche finire sul vostro bucato.

E ciò non va affatto bene. E allora che fare? Prima di correre al supermercato e spendere una cifra, anche assai elevata, per comperare prodotti mirati e tanti detersivi, perché non provate a risolvere la faccenda, decisamente delicata, con alcuni prodotti che avete già in casa, in particolare in cucina?

In primis vi riveliamo che è bene mettersi da fare fin da subito per eliminare la puzza per evitare che diventi sempre più forte. Detto questo, prima di svelarvi su quali prodotti casalinghi, anche assai economici, ai quali potete rivolgervi, senza alcun problema, per risolvere la questione, vi consigliamo, e pure assai caldamente, di tenere aperto, ma solo leggermente e non spalancato, l’oblò della vostra lavatrice quando non la usate. In tale maniera eviterete che si possa formare della muffa al suo interno.

Essa non solo procura cattivi odori ma può risultare anche assai nociva per la nostra salute e dei nostri cari. Pensate se infatti si attacca sui nostri capi che poi indossiamo! Inoltre può anche macchiarli! Altra dritta, che vi preghiamo di ascoltare con attenzione, è quella di cercare di pulire con grande cura i residui che si possono annidare talvolta all’interno della guarnizione di gomma. Anche questi- difatti- possono causare la nascita di cattivi odori.

Con bicarbonato e aceto, la puzza non c’è più!

Fatto questo potete utilizzare il classico carbonato di sodio, che avrete certamente in cucina, e del aceto bianco che usiamo abitualmente come condimento. Ne versate mezza tazza del primo e due del secondo nella vostra lavatrice prima ci compiere un semplicissimo lavaggio a vuoto, con acqua rigorosamente bella calda. Poi completate il tutto, dopo che la macchina ha concluso il ciclo, con un altro ma con acqua fredda.

Tuttavia se l’odore è davvero troppo forte e persistente va bene anche solo l’aceto. Ma se si preferisce si può utilizzare l’olio di eucalipto che ha un profumo meraviglioso e che è una vera coccola per i nostri capi. In ogni caso è bene sempre seguire il procedimento sopra ben espresso, facendo molta attenzione a fare il primo step e il secondo con l’acqua alla giusta temperatura e di non invertire mai la procedura.

In ogni caso se si vuole stare più tranquilli si può anche fare un colpo di telefono al nostro tecnico di fiducia che saprà di certo come consigliarci al meglio in tale direzione, sia con rimedi naturali che con altri che possiamo mettere in atto con qualche acquisto più mirato al supermercato.