Ilary Blasi, addio borse: ora la sua passione (oltre a Bastian) è molto più costosa

La bellissima Ilary Blasi non è solo un grande professionista, nonché una conduttrice molto amata delle Reti Mediaset, ma anche una donna che ama prendersi cura di se e seguire la Moda che è una delle sue più grandi passioni che condivide pure con la figlia Chanel. E ora, oltre al suo Bastian, sfoggia anche un altro gioiellino niente male…

E’ tornata in forma l’artista romana. Dopo aver passato momento molto duri per via della fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti, che da mesi si è rifatto una vita dal punto di vista sentimentale con Noemi Bocchi con la quale ha anche preso casa, ora pure lei ha un nuovo amore che le fa battere forte il cuore.

Si tratta dell’ affascinante imprenditore tedesco Bastian. A parlarcene per primo, con tanto di foto esclusive, è stato il magazine Chi, diretto dall’ accorto Alfonso Signorini, al timone anche quest’anno del Grande Fratello Vip che gli sta donando non poche preoccupazioni.

Ma poi la donna ha deciso di non nascondersi più e di vivere la sua storia alla luce del sole. E’ presa e felice. E i suoi fan, compresi chiaramente quelli della prima ora, sono davvero contenti di vederla così. Dopo un’estate da single, dove è stata molto attiva sui Social, in particolare su Instagram, ecco che può contare su un nuovo amore.

Un nuovo amore che ha quasi trovato sotto l’albero dove di recente ha potuto scovare un regalo davvero cool che l’ha resa pazza di gioia. No, non si tratta di un bel vestito e nemmeno dell’ ennesima borsa, delle quali lei è una grande fan, ma di ben altro. Di qualcosa di super femminile, sensuale e luccicoso!

La sua nuova passione che non è Bastian!

Si tratta di un paio di stivali, tacco 12 a stiletto, quindi in grado di lanciare ancora di più la sua meravigliosa figura, di color viola che quest’anno va molto forte anche per quanto concerne le calzature. Sono di raso e sono firmati La Silla. Inoltre seguono la scia, che lei letteralmente adora, dello sparks.

Lei ce li mostra tutta orgogliosa sui Social e ovviamente le sue fan più modaiole hanno iniziato a inviarle commenti e a farle domande in merito. Altre si sono limitate a donarle dei like o tanti bei cuoricini. Mentre altre ancora possono solo sognarli visto che il loro prezzo non è proprio per tutte le tasche…

Non per nulla costerebbero la bellezza di 1950 euro, dunque quasi 2000 euro. Lo possiamo leggere chiaramente sul sito ufficiale del marchio. Ma per Ilary questo ed altro!