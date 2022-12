Unghie 2023, i colori del nuovo anno sono tutti da scoprire: ecco quali sono

È ben risaputo che la donna va alla ricerca della perfezione da un punto di vista estetico e di conseguenza considera ogni rimedio che può essere naturale o meno. Fatto sta che negli ultimi anni sta diventando tendenza utilizzare lo smalto per avere la mano più curata. Molte vorrebbero sapere quali sono i colori che caratterizzeranno il nuovo anno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Lo smalto per le unghie è una lacca sintetica che deve essere distribuita con un pennellino sulla superficie della cosiddetta lamina ungueale. Non tutti sanno che nell’antica Cina questa tecnica era nata, ma era utilizzata non per abbellire le unghie, bensì per esaltare l’appartenenza a una determinata classe sociale. Anche nell’Antico Egitto i faraoni, le regine e le classi più ricche fecero ricorso a questo tratto distintivo. Solo intorno al IX secolo lo smalto ottenne la funzione che ricopre tuttora.

L’intensità del colore dipende soprattutto dalla concentrazione di pigmenti inorganici con altri ingredienti. Uno smalto idoneo deve essere resistente, stendibile senza alcuna difficoltà, con asciugatura rapida e brillantezza. Molto importante è la sua durata. Chi utilizza lo smalto deve sapere che non deve applicarlo continuamente perché possono può causare la presenza di macchie gialle sulla lamina ungueale. A prescindere da tutto le donne non rinunceranno mai a questo fantastico prodotto. Ragion per cui in tante si chiedono quali saranno gli smalti che faranno tendenza nel 2023.

Ecco le proposte per il nuovo anno

Le sfumature di colore che saranno ovviamente considerate sono il marrone, il beige, il rosso e il giallo. Tuttavia qualcuno potrebbe anche optare per il lilla e l’azzurro applicando delle decorazioni particolari. Si punterà sull’effetto scenografico, in quanto si utilizzeranno delle paillettes per impreziosire le unghie e dare tanta luminosità. Da non dimenticare l’uso dei glitter e di colori vivaci come il blu e il fucsia. Oltre al colore qualcuno punterà anche su una lunghezza estrema e la forma varierà in base alla richiesta del cliente.

C’è chi punta sulla semplicità

Questa sorta di arte sta spopolando sempre più, quindi coloro che esercitano quest’attività si aggiornano sempre per restare a passo con i tempi. Infatti un effetto molto richiesto è quello maglioncino. Anche l’effetto cartoon sta riscuotendo un grande successo.

Tuttavia ci sarà sempre qualcuno che punterà sulla semplicità. Il french glitterato di colore oro farà sicuramente la sua figura. Si prenderanno in considerazione colori neutri. Il tutto dipende anche sia dalla personalità che dai gusti della singola persona.