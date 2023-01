Federico Fashion Style non si nasconde più dopo la polemica sul divorzio e la sua sessualità: “Ho deciso che…”

Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, è il parrucchiere più amato dei personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Gli ultimi mesi sono stati drammatici per via della rottura con la fidanzata storica Letizia Porcu. Di recente sul suo profilo Instagram ha deciso di uscire allo scoperto con un post.

Federico Fashion Style è presente nel piccolo schermo grazie al programma il Salone delle meraviglie in onda su Real Time. Apre le porte di uno dei suoi saloni agli italiani per mostrare la sua attività quotidiana alle prese con le chiome delle clienti. Si possono menzionare Valeria Marini, ospite del Christmas party tenutosi a Napoli prima del 25 dicembre, e Giulia De Lellis. Spesso si è cimentato anche nel ruolo di opinionista di alcuni programmi televisivi come La Pupa e il Secchione accanto a Soleil Sorge e Antonella Elia.

Per quanto riguarda la vita privata è stato legato per anni a Letizia Porcu, ovvero colei che lo ha reso padre di una splendida bambina. Purtroppo si sono lasciati e pare che ciò sia avvenuto per volontà di lei. L’investigatore dei social Alessandro Rosica ha insinuato che lui avesse una vita parallela. Con l’avvento del nuovo anno Federico ha deciso di fare un resoconto della sua vita augurandosi il meglio.

“Ci siete e che ci siete sempre stati”

L’anno 2022 non si è concluso nel migliore dei modi, dato che il party organizzato nel capoluogo campano è stato interrotto dall’intervento della polizia. Tuttavia alla fin fine gli invitati hanno proseguito con i festeggiamenti. A prescindere da tutto, il parrucchiere dei Vip ha voluto realizzare un post con una serie di foto. Nella didascalia ha scritto le seguenti parole: “Io di questo 2022 porto con me tanto bei ricordi, tanta sofferenza ma anche tanti successi! Non rinnego nulla, ma per il 2023 ho deciso che il mio successo sudato lo voglio godere al massimo con tutte le persone che mi amano veramente! Grazie a tutti voi che ci siete e che ci siete sempre stati”.

“Sono tutte bugie”

“I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente. Letizia e Federico hanno smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque“, ecco cosa ha detto Rosica sul web tempo fa.

Il diretto interessato ha prontamente risposto riferendo di ricorrere alle vie legali se la faccenda non fosse finita nel dimenticatoio. Con il nuovo anno i fan sperano che possa ritrovare la felicità.