Un Posto Al Sole raddoppia per il ponte del 1 maggio: quando va in onda e cosa accadrà

Un posto al sole raddoppia in occasione del ponte del 1° maggio, ecco quando andrà in onda e soprattutto ecco cosa accadrà nella soap opera più seguita e longeva di sempre. Preparatevi a delle anticipazioni al cardiopalma.

È una delle soap opere italiane più longeve e più seguite di sempre, stiamo parlando di Un posto al sole, dove le vicende delle vite dei vari personaggi, tengono compagnia agli spettatori fin dal 1996 sempre in onda sulla Rai.

Non importa se sono passati così tanti anni, Upas funziona e allo spettatore piace, si sono tutti affezionati, non solo il pubblico da casa ma anche molti attori che sono rimasti nello show fin dalla prima puntata. Ovviamente abbiamo dovuto dire addio anche a tanti personaggi amati, dando poi il benvenuto a new entry.

Proprio per questo interesse sempre acceso per questa soap, volevamo darvi una bella notizia. In occasione del ponte del 1° maggio, sarà trasmesso un doppio episodio, ecco quando andrà in onda e soprattutto quali saranno le anticipazioni rilasciate.

Un posto al sole raddoppia per il 1° maggio

Prima di svelarvi quando ci sarà il doppio appuntamento di Un posto al sole, volevamo rilasciarvi qualche piccola anticipazione in merito all’episodio che vedrete il 2 maggio, in quanto com’era prevedibile intuire, il 1° maggio in occasione della Festa dei Lavoratori, la soap opera si prende un giorno di vacanza.

ALLARME SPOILER, ve lo diciamo subito, qualora non voleste leggere nulla in merito. Dunque, vedremo Guido molto coinvolto dall’appuntamento con la sua storica amica Claudia e per questo Mariella, gelosa della loro intesa, commetterà una figuraccia epica, non ascoltando quindi i consigli di Cerruti. Marina entusiasta sta preparando tutto per il viaggio che avrebbe dovuto intraprendere, ma Roberto non sembra voler adempiere al loro programma. Sicuramente il clima sarà molto “caldo”.

Non prendete impegni

Ed eccoci giunti alla notizia che tanto aspettavate. In occasione del ponte del 1° maggio, come anticipato in precedenza, la puntata di Un posto al sole non sarà trasmessa, ma tranquilli, perché venerdì 3 maggio dalle 20:50 alle 21:45 sarà trasmesso sempre su Rai 3 una doppia puntata per recuperare quella persa.

Di nuovo vi ricordiamo che potrete leggere degli SPOILER, quindi come detto sopra, non proseguite se non volete avere anticipazioni in merito. In questa serata al cardiopalma di Upas, vedremo come Damiano è ancora in forte pericolo, rischiando di finire in una trappola programmata nei minimi particolari. A tal riguardo, lo stesso Niko è convinto che all’interno della polizia c’è una talpa che “gioca sporco”.

Rosa, Manuel e Viola sono molto preoccupati per quello che sanno e alla fine sarà proprio la prima di essi a prendere una decisione totalmente inaspettata, nel mentre Silvia e Michele sono sempre più vicini sentimentalmente, mandando in “tilt” Giancarlo. Infine, Valerio, parlerà con Jimmy e Manuela di un nuovo progetto, cosa ne penseranno loro?