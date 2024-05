Monica Setta investita dalla polemica si sbottona e confessa: “Non l’ho fatto”

Monica Setta l’ha rivelato, ha deciso di intervenire in merito a quei rumors che circolavano da tempo sul suo conto e ha confermato di non averlo mai fatto. I fan sono rimasti stupiti anche se molti lo sospettavano.

È la famosa conduttrice, giornalista e scrittrice che da anni si barcamena tra diversi programmi in Rai, stiamo parlando di Monica Setta, la cui grinta è il suo cavallo di battaglia. Attualmente alle prese con il suo, Storie di donne al bivio, la conduttrice, nonostante sia quasi 60enne, prosegue sempre con il solito entusiasmo.

La donna è realmente multitasking, in quanto riesce a gestire molti lavori insieme, la sua tenacia fa sfigurare le sue colleghe più giovani, in quanto Monica sembra ancora una ragazzina per la forza che le scorre dentro. Succede questo quando trovi un mestiere che ami, per questo lo stesso Confucio diceva: “Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”.

Monica il suo posto nel mondo l’ha trovato ed è soddisfatta non solo al lavoro ma anche nella sua vita privata. Ed è proprio in merito a questa sfera della sua vita che un pettegolezzo ricorrente faceva eco nella sua vita, motivo per cui la Setta ha deciso di rispondere a tono.

Monica Setta l’ha confessato

In una recente intervista rilasciata a Today, Monica Setta ha deciso di raccontarsi senza filtri, riportando diversi aneddoti della sua vita, tra cui la confessione di cui vi parleremo a breve. La conduttrice ha parlato un pò di tutto, dal fatto di essere stata la prima conduttrice: “a vestirmi ‘da intrattenimento’ quando tutte le giornaliste erano in blazer e pantaloni. Io facevo programmi di intrattenimento e ho costruito un personaggio adatto che comunque mi apparteneva”.

Alla sua vita familiare: “Sono molto felice di me, fondamentalmente perché sono una persona risolta: mi sono sposata quando avevo 30 anni, ho una figlia grande, mi sono laureata prestissimo e sono diventata giornalista a 24 anni quindi ho fatto proprio tutto”. Nonostante poi il matrimonio con il suo ex marito sia giunto al termine, la Setta ha trovato nuovamente la felicità con il suo nuovo compagno, di cui non si sa molto: “mi sono trovata a dedicare ad un uomo le parole più belle di Gabriel Garcia Marquez…sono innamorata…”.

Al naturale al 100%

In merito alla chiacchierata rilasciata al Today, Monica Setta come dicevamo, ha parlato un pò di tutto in maniera spassionata e tra un argomento e l’altro ha deciso di “sbottonarsi” anche su quei pettegolezzi che giravano su di lei, in merito al ritocchino estetico.

Ecco che cosa ha rivelato: “Io sono sempre stata contenta di me stessa, ho una grande autostima e non mi è mai mancata, devo dire. Non ho problemi neanche con il tempo che passa ed è per questo che non ho fatto un grammo di ritocchi”. Molti follower lo sospettavano altri no, voi lo sapevate?