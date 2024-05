Michelle Hunziker, bacio appassionato al volto Mediaset davanti a tutti: si tratta proprio del più famoso

Michelle Hunziker potrebbe avere una nuova fiamma: lo confermerebbero le immagini di questo bacio imprevisto.

Michelle Hunziker ha una carriera alle spalle in campo Mediaset che potrebbe far invidia a molti personaggi dello spettacolo. Già dalla fine degli anni ’90 la sua figura pubblica è stata piuttosto apprezzata per alcuni show televisivi a cui ha preso parte, ma è nei primi anni del 2000 che la fama definitiva è arrivata, grazia alla massa.

Non sono da trascurare, però, gli aspetti ritenuti dal grande pubblico “piccanti”, come ad esempio la sua relazione con Eros Ramazzotti. A quanto pare, tra i due non è finita bene per motivi relativa a una presunta tossicodipendenza del cantante. Dall’unione dei due, è nata però Aurora.

In molti potrebbero ricordare la canzone omonima di Eros, che ha accompagnato la figlia in un lungo percorso di vita. Ad oggi, Aurora è anche sposata con Goffredo Cerza e madre di un bellissimo bambino di nome Cesare. Stando così le cose, i fan di Hunziker hanno potuto scoprire anche un altro lato di lei: quello della nonna.

Michelle in versione nonna non è piaciuta a molti sul web: ai tempi della gestazione, infatti, la sezione commenti del suo profilo Instagram era gremita di haters che non ne potevano più di post sulla maternità della figlia. Ciononostante, Hunziker non ha mai risposto negativamente.

La novità in casa Hunziker

Michelle Hunziker ha avuto diversi amanti e corteggiatori in questi anni, ma mai nulla di serio o definitivo. Anzi, talvolta il gossip è giunto addirittura a fabbricare un presunto riavvicinamento tra lei ed Eros Ramazzotti. Questo non è accaduto, benché i due siano rimasti in ottimi rapporti.

Il rapporto tra i due ex non è di certo stato sin da subito idilliaco, ma proprio con la nascita di Cesare i due sarebbero stati più volte paparazzati insieme, in qualità di nonno e nonna. Eros e Michele sono adesso amici, a dispetto delle apparenze. Non è tutto, perché le apparenze spesso ingannano. Qui entra in gioco Ilary Blasi.

Il bacio tra Hunziker e Blasi

Un tango infuocato, due coppie sul palco costituite da Ilary Blasi più compagno e Michelle Hunziker. Il palco in questione era del one-woman show “Michelle Impossibile”, presso cui Ilary era stata chiamata a partecipare proprio dalla conduttrice Michelle.

Al termine del tango, Ilary si avvicina alla collega e la bacia in pista. La conduttrice si scansa ridendo, ma ormai era successo tutto. “L’ho baciata e ci ho messo la lingua. Se andrei oltre il bacio? No, preferisco altri generi. Descrivere Michelle con una parola? Teutonica” è stato il commento di Ilary Blasi. Nessuna nuova fiamma per Hunziker, solo lo scherzo di un’amica.