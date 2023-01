Riccardo Fogli, dopo la cacciata dal Gf Vip l’ennesima mazzata: purtroppo la notizia è bruttissima

Riccardo Fogli è un cantante molto amato del mondo della musica italiana. Anche lui si è esibito sul palco del programma televisivo condotto da Federica Panicucci per salutare il 2022 e accogliere il 2023. Tuttavia qualcuno ha avuto da ridire sulla sua presenza nel piccolo schermo. Andiamo a scoprire i dettagli della vicenda.

Riccardo Fogli, frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973, ha sostituito Gilberto Faggioli perché quest’ultimo non appoggiava le scelte musicali dei compagni. Questa sostituzione ha dato la possibilità al cantante di raggiungere la vetta del successo. Successivamente è andato via Mauro Bertoli e così la band musicale è stata formata solo da quattro membri e così sono stati realizzati dei brani che hanno fatto la storia. Basta ricordare Piccola Katy e In silenzio.

Non tutti sanno che proprio a lui fu dato l’incarico di occuparsi del brano Pensiero. Attualmente ha sempre modo di dedicarsi alla passione per il canto, ma di tanto in tanto accetta gli inviti nei vari programmi televisivi. Nel salotto dei programmi di Barbara d’Urso per esempio, dove ho avuto modo di presentare la compagna Karin Trentini e il figlio. In questi giorni si sta parlando di lui perché qualcuno ha riferito che non era per niente idonea la sua presenza sul palcoscenico la notte del 31 dicembre 2022. Andiamo a scoprire il motivo di questo dissenso.

La squalifica immediata

Chi segue il Grande Fratello Vip sa bene che al cantante Alfonso Signorini ha voluto dare la possibilità di mettersi in gioco nella casa. Il suo ingresso è stato anticipato da un’esibizione canora che ha entusiasmato i concorrenti. Una volta spente le telecamere della diretta Riccardo Fogli si è lasciato andare una bestemmia mentre parlava con dei ragazzi. Questo dettaglio non è passato inosservato e, di conseguenza, la produzione ha pensato bene a squalificarlo prima del tempo.

“Via dal Gf ma subito sul palco a Capodanno”

Per questo motivo qualcuno ha espresso un proprio parere, ovvero che si poteva fare anche a meno della sua presenza nella festa di Capodanno. “Via dal Gf ma subito sul palco a Capodanno”, ecco qualcuno cosa ha scritto. A prescindere da tutto Riccardo Fogli ha ottenuto tantissimi applausi nello show canoro che si è svolto a Genova. È stata una serata ricca di emozioni e spensieratezza.

Non avrà avuto fortuna nel reality durato per lui meno di 24 ore, ma con l’invito di Federica Panicucci ha voluto lasciare alle spalle questo piccolo inconveniente e guardare il futuro con ottimismo e solarità. Come lui tutti hanno abbandonato definitivamente le difficoltà del 2022, anno in cui le restrizioni della pandemia si sono gradualmente ridotte.