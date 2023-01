Anbeta, finalmente è uscita allo scoperto: ecco chi è il marito | Lo conoscete tutti

Anbeta Toromani è una delle ballerine più famose del mondo e deve il suo successo al programma Amici di Maria De Filippi. Essendo molto riservato sulla sua vita privata, per anni l’identità del suo compagno è stata avvolta nel manto del mistero. Adesso i fan sanno chi è la sua dolce metà, altrettanto famosa nel mondo della danza.

Nata a Tirana il 2 aprile 1979, attualmente Anbeta è una delle ballerine più apprezzate e richieste nel mondo. Ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza da giovane e nel 2022 in Italia si è fatta conoscere quando a 23 anni ha partecipato al talent show di canale 5 che all’epoca era noto con il titolo Saranno famosi. In quell’occasione ha avuto modo di conoscere Kledi Kadiu, anche lui di origini albanesi, con il quale ha legato così tanto che ancora oggi hanno la possibilità di lavorare insieme per tanti progetti.

Su Instagram è seguita da tantissimi fan che non perdono neanche uno scatto condiviso dal proprio idolo. Nonostante sia un personaggio pubblico, tende a tutelare la sua privacy. Del resto chi ricorda l’edizione del 2002 sa bene che Anbeta è molto restia a esternare ciò che non riguardi la danza. Eppure di recente si è mostrata in compagnia del suo consorte.

Un collega come marito

In realtà Anbeta è sposata con Alessandro Macario dal 2009. Galeotto è stato Il lago dei cigni, un’opera teatrale dove i due hanno avuto il ruolo di protagonista. Tuttavia l’amore è sbocciato con la partecipazione a Romeo e Giulietta. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un grande fascino punto del resto non poteva essere altrimenti per stare accanto a una donna del calibro di Anbeta.

La carriera di Anbeta

Dopo Amici si sono aperte tante porte per Anbeta. Nello stesso anno in cui è convolata a nozze è stata la protagonista di Anbeta e José – Tour 2009, un evento teatrale che ha riunito i danzatori delle migliori compagnie del mondo.

Per quanto riguarda la famosa lite con la De Filippi, quest’ultima in passato è stata chiara: “Chi, come me, ha a che fare con questo lavoro sa che ci sono livelli diversi da rispettare. I commenti deve farli a casa e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Ho rispetto per tutti i professionisti e per voi ballerini, ma ogni tanto vi lasciate andare a troppi commenti, specie tu Anbeta”. Nonostante tutto qualche volta ritorna nello studio in qualità di giudice delle sfide.