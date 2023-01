Tragedia per il volto Mediaset: azzannata al viso | Ex corteggiatrice di Uomini e Donne disperata per l’orrendo episodio

Da qualche ora sta circolando una notizia che ha lasciato gli utenti social a bocca aperta. Al centro della vicenda c’è un’ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. E’ entrata nel cuore degli italiani per la sua storia d’amore con il tronista del momento, ma le loro strade si sono separate nel 2020. Proprio in quell’anno la ragazza in questione ha vissuto un episodio spiacevole.

L’ex corteggiatrice in questione è Lara Gabrieletto, ovvero la scelta di Cristian Galella. I due si sono conosciuti nello studio del programma nel 2012 per poi partecipare a Temptation island. Molti ricorderanno quando lui corse per l’intera spiaggia con l’intento di raggiungere Tara nel villaggio delle fidanzate. Di conseguenza furono costretti ad abbandonare il reality. Dopo una convivenza a Vigevano si sono trasferiti a Roma per poi convolare a nozze nel 2016.

Purtroppo dopo 4 anni è arrivato il divorzio. Da poco, però, Cristian è uscito allo scoperto con la giornalista Sofia Oranges, con la quale pare che abbia ritrovato la felicità. Per quanto riguarda Tara a gennaio 2022 è stata vista in compagnia del calciatore Mirko Moi. Ora non si sa per certo se nella sua vita c’è qualcuno. Fatto sta che nelle ultime ore una sua ex amica ha deciso di rivelare un aneddoto che riguarda il cane. Stando a quanto riferito avrebbe sbranato una bambina.

“Se non fossi intervenuta l’avrebbe uccisa”

Chiara Camerra è una nota influencer, nonché ex amica di Tara. La figlia aveva 1 anno quando è stata attaccata dal cane: “Aveva azzannato la faccia della bambina e la stava sbattendo in qua e in là come una bambola di pezza…aveva tagli sulla testa e sulla fronte…Se non fossi intervenuta l’avrebbe uccisa”. Ciò è avvenuto poco dopo la separazione di Tara e Cristian. Chiara trascorreva del tempo a casa sua e un giorno inaspettatamente ha dovuto portare la piccola al pronto soccorso.

“Mi aveva chiesto di non parlare”

Poi ha proseguito nel discorso: “Io in quelle settimane di emergenza Covid ero sempre in terapia intensiva dalla bambina…E così sono trascorsi i novanta giorni per poter fare querela e una causa penale. In quelle settimane mio padre l’ha pure aiutata a fare un trasloco a Roma, dopodiché lei è praticamente sparita…la sua preoccupazione erano stati i social, mi aveva chiesto di non parlare della vicenda per via del cane”.

“310 mila è un buon risarcimento, riguarda il danno alla bambina, morale e permanente, compreso quello estetico, riconosciuto al 30%. Ma la causa non è ancora chiusa e ora ci saranno tutte le altre parti da risarcire”. Infatti sia Chiara e il compagno vorrebbero fare abbattere il cane. Ovviamente Tara si sta opponendo.