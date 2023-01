Milly Carlucci, il tradimento che ancora oggi la fa ‘soffrire’: l’altra donna è una famosa conduttrice

L’edizione 2022 del suo seguitissimo Ballando Con Le Stelle, programma di punta del sabato sera di Rai 1, si è conclusa il 23 dicembre scorso con la vittoria inaspettata della giornalista Luisella Costamagna. Polemiche a non finire e gatte da pelare a gogo per Milly Carlucci, la sua storica conduttrice, tanto amata dagli italiani.

Ma nel suo passato, come se non bastasse, c’è stato anche un brutto tradimento che ancora oggi, al solo pensiero, le procura un acuto dolore nel cuore. Lei non se l’aspettava proprio da parte sua! E il dispiacere è stato pure più grande e profondo quando ha scoperto che l’altra era un’altra sua celebre collega.

Quando, a notte inoltrata, è stato decretato il nome del vincitore si è creato il gelo in studio. Per tutti, Alberto Matano incluso, il vero vincitore di Ballando era l’affascinante Gabriel Garko che ha ampiamente dimostrato di possedere ottime doti di ballerino oltre che una resistenza davvero notevole. Ha subito svariati infortuni ma fino all’ultimo ha deciso di rimanere in pista.

E’ arrivato alla finale ma è stato in quel frangente che ha deciso di lasciare la gara: non avrebbe potuto ballare seriamente e non se la sentiva di dare in pasto al grande pubblico e alla giuria un’esibizione di poco conto. Lacrime amare e poi la puntata è proseguita fino al momento clou: l’arrivo della coppa.

E quando è stato pronunciato il nome della vincitrice in molti in Rete hanno iniziato a pensarla come Selvaggia Lucarelli: la giornalista è uscita quasi subito dal programma a causa di un brutto infortunio. Poi dopo mesi ritorna bella pimpante, balla bene, arriva in finale e la vince. Ma tant’è che, al di là delle discussioni, il televoto ha deciso che ha vincere fosse lei.

Lui lei ha preferito Maria, che botta per Milly!

E così ora Milly teme che nella prossima stagione la sua meravigliosa giudice non voglia esserci, perché profondamente delusa e amareggiata. Fatto sta che lei ancora oggi soffre a causa di un’altra donna. Di chi si tratta? Della meravigliosa Maria De Filippi, vera Regina delle Reti Mediaset. In che senso? Che cosa le ha fatto la moglie di Maurizio Costanzo?

In pratica ha accolto nella sua squadra di Amici in qualità di insegnante di balli latini il bravo e carismatico Raimondo Todaro che aveva deciso di lasciare la Carlucci al fine di poter stare maggiormente vicino e riconquistare la bellissima Francesca Tocca, sua moglie, con il quale c’era stato un addio che lo aveva fatto molto soffrire.

E mai scelta per lui fu più azzeccata dal momento che, come abbiamo poi potuto ben presto notare, il loro amore è risbocciato e ora i due sono più innamorati che mai. E c’è chi mormora che stiano pensando pure di mettere al mondo una seconda creatura.