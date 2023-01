Benedetta Rossi, il retroscena clamoroso su Amadeus: “Ai Soliti Ignoti mi ha…”

Benedetta Rossi è indubbiamente non solo una food blogger molto amata e stimata dagli italiani ma anche un personaggio a tuttotondo stimatissimo. E’ spumeggiante, simpatica, semplice e alla mano e questo suo modo di essere è stato fondamentale per arrivare in men che non si dica al cuore del grande pubblico.

Vera star del Web e del Piccolo Schermo, lei non vuole in nessun modo essere trattata come una diva e – infatti- gestisce da sola, insieme al suo caro marito Marco e poche persone a lei molto vicine, le sue varie pagine Social dove ama mantenere un filo pressoché costante con i suoi followers che sono decisamente molto ma molto numerosi.

Ed è proprio qui che tramite post e soprattutto Stories ama raccontare di se e della sua quotidianità, dimostrando sempre di essere una donna con i piedi ben piantati a terra, nonostante il grandissimo successo che riscontra di continuo, e che è in via di notevole sviluppo. E anche i suoi libri sono super letti mentre le sue ricette copiatissime.

In Rete poi si possono scovare numerosissimi video, perlopiù su Youtube, dove la si vede all’opera, del resto il suo Fatto in casa inizialmente era un progetto dedicato proprio a Internet e solo in seguito è approdato sul Piccolo Schermo. Oggi lo possiamo trovare saldamente nel palinsesto di Food.

Ma in ogni caso i suoi sostenitori, oltre a seguirla con grande intesse in TV, adorano leggerla e ascoltarla sui Social, in particolare su Facebook e Instagram. Ed è proprio qui che un po’ di tempo fa la cuoca ha raccontato, senza filtri, della sua esperienza a I Soliti Ignoti, il game show di successo di Rai 1 condotto dal mitico Amadeus.

La rivelazione su Ama…

Parlando del conduttore, che ritroveremo a febbraio nel duplice ruolo di presentatore e di direttore artistico del Festival di Sanremo, per la quarta volta consecutiva, Benedetta ha detto: ” E’ stato simpaticissimo, carinissimo, mi ha messo a mio agio, perché ero un po’ agitata. Lo devo ringraziare, alla fine mi sono divertita”.

E in effetti guardandola durante la messa in onda anche noi da casa abbiamo notato che il gioco l’aveva molto appassionata e che, dopo un po’ di emozione iniziale, si era sciolta. Forse in primis era un po’ in difficoltà perché, come ha raccontato candidamente la stessa, quando è arrivata l’hanno portata subito in camerino e non le hanno fatto incontrare alcuna persona.

Inoltre la Rossi ha sottolineato che non ti aiuta nessuno, sostenendo che lo staff è composto da persone molto serie e professionali. Insomma, per lei è stata certamente una bella esperienza e chissà che a breve Ama non le chieda di tornare…