Chanel Totti, pantaloni larghi e top striminzito: la foto fa boom di commenti

La secondogenita di Casa Totti fa ancora strage di cuori! Eh sì, la bellissima Chanel, che oggi ha 15 anni, con uno scatto manda in tilt il Web. Il suo look è super trendy e i suoi fan, che sono sempre più numerosi, sono andati in men che non si dica in estati. E lei è veramente al top!

La ragazza che dal punto di vista estetico assomiglia molto alla sua celebre madre è come lei una grande appassionata di Moda. Possiede un bel guardaroba, ordinato e vario. E ora la sua nuova mise con pantaloni larghi e micro top lascia senza fiato. Che schianto!

Capelli lunghi, o meglio lunghissimi, mossi, e biondissimi. Make up presente ma studiato nei minimi dettagli, e che punta tutto quanto sullo sguardo. Pose da diva e atteggiamento di chi sa di essere bella e di piacere. Chanel Totti si piace, si ama e si vuole bene. Quando vede la sua immagine riflessa allo specchio è felice. Inoltre possiede una fisicità da dieci e lode.

Pancino piatto e fisico asciutto, certamente merito di Madre Natura, che con lei è stata assai generosa, ma anche di tanto sport e di un’alimentazione sana e controllata. Dritte che le avrà dato la sua splendida mamma che oggi ha ritrovato l’amore nelle braccia salde dell’ affascinante imprenditore tedesco Bastian.

E oltre a questi consigli in fatto di salute che è il nostro dono più prezioso, Ilary le darà di sicuro anche qualche dritta riguardo alla Moda che è la sua più grande e fulgida passione, borse in prims, delle quali possiede una collezione assolutamente invidiabile! E ora la figlioletta, che diventa sempre più simile a lei, le ha copiato la mise…

Look grintoso con pancino in vista

Eh sì, secondo molti utenti Chanel copierebbe un po’ troppo la sua mamma per quanto concerne sia le pose che i look. Ma molti altri, dopo averla riempita di tanti cuoricini palpitanti, hanno iniziato a elogiarla in nome del suo fulgido fascino. Alcune ragazze poi sono rimaste estasiate dal suo look sportivo, casual e molto grintoso, composto da pantaloni cargo verdi militare, un micro top nero e un paio di scarpe da ginnastica bianche.

Guarda dritto la camera con le labbra a cuore, ben delineata da matita e rossetto color carne. Le mani sono sopra la testa e così possiamo ammirare le braccia leggermente muscolose e molto toniche. Niente orpelli o accessori ma solo un semplice elastico per capelli sul braccio e una catenella sul bacino.

Ma ora una domanda da mille dollari, che ha realizzato la foto, visto che non si tratta di un selfie? Secondo alcuni utenti il papà che sta trascorrendo dei momenti di mero relax con lei e con la sorellina minore Isabel. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere se i due pubblicheranno dei video o delle foto che li ritraggono vicini.