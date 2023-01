Elisabetta Gregoraci, senza un filo di trucco e vestita casual: praticamente è irriconoscibile

Parliamoci molto chiaramente, siamo avvezzi a vedere le donne del vasto mondo dello Spettacolo quasi sempre in ordine, con i capelli freschi di shampoo e di piega, e con un make up degno di nota. Spesso sui Social, in particolare su Instagram, sostengono di essere completamente struccate, ma non è sempre così dal momento che il trucco c’è, seppur leggero.

Ma lei, la meravigliosa Elisabetta Gregoraci, non ha avuto alcun problema a mostrarsi così e con pure indosso abiti decisamente molto casual. Dulcis in fundo le sue fulgide chiome non erano sciolte ma legate in una sorta di chignon molto sportivo. I suoi fan sono rimasti basiti!

Siamo soliti a vedere l’ex moglie di Flavio Briatore sempre sul pezzo con mise che mettono in chiara luce non solo la sua lampante bellezza ma anche la sua incredibile fisicità. Il merito? In primis- ovviamente- di una questione genetica e in secundis di un’alimentazione sana, varia e controllata e di tanta, tantissima attività sportiva.

Come di certo ricorderete anche durante il primo e lunghissimo lockdown che ci ha preso tutti quanti di contropiede, lei amava mostrarsi in tenuta sportiva mentre si allenava nella sua palestra casalinga. E per farlo pubblicava sia selfie che video. Materiale che in men che non si dica diventata virale.

Ma anche qui, non faceva mai mancare un filo di make up sul suo splendido viso, e le mise scelte per fare addominali erano sempre molto sensuali e attillate. Non per nulla i suoi estimatori andavano in men che non si dica in estasi. Estimatori che- per la verità- sono rimasti pure assai basiti quando l’hanno vista in una mise molto diversa in TV…

Struccata, spettinata e con un look casual, irriconoscibile!

Difatti quando l’artista ha partecipato al Grande Fratello Vip non si è fatta alcuna remora di mostrarsi innanzi alle numerosissime telecamere e ai telespettatori con i capelli non freschi di piega e legati in uno chignon di ventura. Pelle del viso priva di trucco e nemmeno un filo di rossetto sulle sue meravigliose labbra o di matita nera sotto gli occhi.

Tute, top e scarpe molto comode, sono stati sovente i suoi indumenti preferiti per la sua quotidianità all’ interno della Casa Più Spiata d’ Italia eccetto per il famoso serale per il quale decideva di mettersi in tiro con vestitini corti e luccicosi, oltre che parecchio scollati, tacchi alti e make up ben presente.

I capelli splendidamente acconciati, ora perfettamente lisci, ora più mossi e dotati di assai romantiche onde che sono decisamente molto femminili. In ogni caso, sia che lei decida di puntare su un look casual o su uno elegante e/o che si presenti truccata o struccata, è sempre un vero incanto!