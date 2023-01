Giaele De Donà umiliata dal fratello: tutte le bugie dette sui soldi di Brad

Grande Fratello Vip, la settima edizione del padre di tutti i reality che è attualmente in corso e che proseguirà fino a primavera, non smette mai di stupirci. E ora a essere nel mirino del chiacchiericcio è la bella Giale De Donà. E lo è ancora una volta per la sua vita sentimentale.

E in queste ore il fratello minore Matthias ha deciso di prendere saldamente in mano le redini di una faccenda assai spinosa e che gli ha fatto venire i cinque minuti. Secondo lui sua sorella ha raccontato un mucchio di bugie sul conto del marito… La sua verità!

Lui non la riconosce davvero più: chi è quella donna che sta sparando- a suo avviso- una marea di cavolate? A casa non è così e lui si sta domandando se lei si stia atteggiando in una maniera differente rispetto alla sua reale natura perché contagiata dagli altri concorrenti.

Fatto sta che alcune sue chiacchiere non sono passate inosservate e che lui, dopo averle ascoltate con estrema attenzione, non ci ha più visto soprattutto perché non corrispondono al Vero. Inoltre discriminerebbero in qualche modo la sua famiglia alla quale lui è molto legato. In giovane ha sottolineato che non hanno problemi di soldi e che lui usa regolarmente la carta di credito del padre, mentre la madre ha un bel conto corrente. Dunque per quale motivo dovrebbe ricevere dei soldi per vivere da altre persone?

Perché è di questo che la gieffina ha parlato e pure a lungo in questo ultimo periodo all’ interno della Casa Più Spiata d’ Italia. E a quel punto anche il vasto popolo del Web ha iniziato a mormorare sempre più forte: possibile che il marito Brad mantenga a livello economico la sua famiglia?

Matthias in un video sbugiarda la sorella, la verità su Brad

A quanto pare no e Matthias ci ha tenuto a sottolinearlo con un video che è diventato in men che non si dica virale. “Ho trovato una cosa disgustosa e fuori luogo da parte di mia sorella dire che suo marito mantiene la sua famiglia economicamente. Ho un padre e io utilizzo la sua carta, grazie a Dio e mia madre ha i suoi soldi messi in banca. Suo marito Brad lo amiamo, fa parte della famiglia, ma non per i suoi soldi, da lui non abbiamo mai visto un euro, com’è giusto che sia”, ha svelato il ragazzo senza se e senza ma.

Dunque l’uomo è davvero molto amato ma per il suo modo di essere non perché apre il portafoglio! Poi Matthias ha raccontato che Brad ha portato la sua mamma in vacanza e che è stato con lei a Natale. Un bel gesto, certo, che ha scaldato il cuore degli utenti. Tuttavia non è affatto vero, come ha raccontato Giale, che lui la accompagna alle visite mediche, anche perché per farlo dovrebbe subire un viaggio intercontinentale di 10 ore!

Insomma, lui ha smentito ogni cosa ma ora in molti si chiedono se arriverà un bel confronto a distanza tra i due fratelli o se Alfonso Signorini vorrà dire qualcosa a riguardo alla splendida gieffina… E intanto la polemica dilaga sul Web per l’immensa gioia degli amanti del Gossip…