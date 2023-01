Flavio Briatore, quanto passa al mese alla Gregoraci: l’assegno di mantenimento è stellare

Flavio Briatore, come ormai è noto praticamente a tutti quanti, da molti anni ormai non è più sposato con la bellissima Elisabetta Gregoraci che oggi è lanciatissima non solo come showgirl ma anche come attrice. La donna, con la quale ha messo al mondo Nathan Falco, percepisce da lui un assegno mensile di mantenimento. Ma conoscete la cifra precisa?

Vi diciamo subito che si tratta di qualcosa di assolutamente elevato e di stellare che fa girare la testa a chiunque, soprattutto in tempi di profonda crisi economica che sta vigendo a più non posso anche nel nostro Paese. Ma oltre ad essa si aggiungerebbero anche altri guadagni e non solo!

Non sono più una coppia da moltissimo tempo la meravigliosa Elisabetta e Flavio ma, nonostante ciò, si frequentano e si vedono con una certa assiduità, soprattutto durante le vacanze estive, che sono piuttosto lunghe per entrambi, e per le varie festività come il Santo Natale. Tante sono le foto che li ritraggono insieme, unitissimi e felici.

E ciò ha fatto immediatamente pensare al vasto popolo del Web, in particolare ai rispettivi fan della prima ora, che potesse essere ritornato l’amore, quello con la ” A” maiuscola tra di loro e che fossero pertanto tornati insieme. Ma così non è stato ed entrambi lo hanno fortemente ribadito, in particolare lei nel corso di alcune interviste a cuore aperto.

Lei oggi è nuovamente innamorata ma ha comunque un rapporto decisamente profondo e speciale con il suo ex marito che considera una persona importante della sua vita dal momento che insieme hanno messo al mondo Nathan Falco che cresce sereno e sempre più simile dal punto di vista esteriore al suo tanto celebre padre.

L’assegno di mantenimento di Elisabetta, che cifra!

Un padre che è orgogliosissimo di lui, tant’è che in tempi assai recenti ha dedicato un nuovo tatuaggio al figliolo, come ci ha ampiamente mostrato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Qui trovano spazio molte foto con la sua creatura e con Ely che è sempre più bella e in forma smagliante.

Lei è felice e serena, oltre che appagata dalla sua vita. E’ lanciatissima sul lavoro e può pure contare su un bel assegno mensile da parte di Flavio che viaggerebbe, stando all’ ascolto di alcune potenti indiscrezioni, sugli 8mila euro mensili. A questa cifra, decisamente interessante, ci sono da aggiungere le quote dei vari locali di Briatore, oltre che altri soldi per le spese extra.

Chiaramente tutto questo è anche – e soprattutto- per Nathan che, al di là di questo aspetto, è contento di vedere che i suoi genitori, sebbene non stiano più insieme da un pezzo, si vogliano ancora tanto bene e che vadano d’accordo. Ed è questa di certo la sua più grande ricchezza!