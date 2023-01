Antonello Venditti, perchè porta sempre gli occhiali da sole: il motivo è molto serio

Antonello Venditti è ancora oggi uno dei cantautori più amati dagli italiani che sono cresciuti insieme alle sue meravigliose canzoni, molte delle quali definibili, e pure a buona ragione, delle autentiche poesie in musica. Ma avrete di certo notato che l’artista, decisamente immenso, quando si presenta in pubblico indossa sempre gli occhiali da sole, sapete perché?

No, non si tratta solo di un fatto meramente estetico, anche se c’è da ammettere che gli donano tantissimo, nè tanto meno di un problema di salute, e quindi vi diamo una bella rassicurazione. La motivazione è legata a un fatto molto personale e- se vogliamo- sentimentale. E così il Gossip impazza!

Di lui sappiamo che ha avuto una vita affettiva molto particolare e certamente burrascosa. Non è sempre stato fedele alla propria donna e, soprattutto da giovane, si è dato fin troppo spesso alla pazza gioia. Ma la sua prima moglie, la splendida Simona Izzo, con la quale ha messo al mondo Francesco, oggi lanciatissimo attore, non l’ha perdonato.

No, non poteva pensare di tollerare tutto questo. Lui l’aveva sposata e aveva costruito con lei una bella famiglia, che senso aveva tradirla? E così ha chiesto il divorzio. Oggi è da molti anni felice accanto all’attore e regista Ricky Tognazzi con il quale lavora a stretto contatto e appare sovente in TV.

Lui, il bravo Antonello, ha avuto altre storie, alcune delle quali con altre bellissime donne del vasto mondo dello Spettacolo nostrano tra cui Monica Loffredi, sebbene della loro liason ne siamo venuti a conoscenza molti anni dopo la sua conclusione. E anche la motivazione legata alla sua scelta di portate sempre e comunque un paio di occhiali da sole è strettamente connessa a una donna, giovane e molto bella, che ha incontrato negli Anni’ 70.

Il motivo? E’ dolcissimo…

Lo ha raccontato lo stesso Antonello nel corso di una sua bella chiacchierata a cuore aperto concessa a Vanity Fair: ” Aveva dei meravigliosi Rayban marroni. Mi raccontò che erano dello stesso modello che usavano i piloti dei bombardieri americani in Vietnam. Per fumare infilavano una sigaretta al centro della montatura perché il diametro era perfetto ed era stato studiato appositamente. Pensai: Posso trasformare un simbolo di guerra per cantare la pace?“.

Insomma, è dopo questo incontro che lui ha preso questa decisione anche perché alla base di questa scelta c’era una bella speranza, come ha poi lui stesso svelato: ” Se li indosso io, forse posso dare a questi occhiali un significato diverso. E così feci”. E da quel giorno lui non li ha mai tolti e traditi in alcun modo anche perché anche qui sta alla sua origine un altro importantissimo motivo…

” Una volta che una persona che si è sempre sentita inadeguata trova l’abito per sentirsi adeguato, quel vestito non lo cambierà mai”, ha svelato l’artista che ancora oggi indossa gli stessi indumenti, almeno per quanto concerne la tipologia, che amava indossare quarant’anni fa.