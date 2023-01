Roberta Di Padua, sapete che titolo di studi ha? E’ assurdo

Bella, bellissima e sensuale. Così si può certamente descrivere- e pure a buona, buonissima ragione, Roberta Di Padua. La dama, che è tornata alla Corte di Maria De Filippi a settembre, dopo una lunga assenza, è tornata in men che non si dica a calcare la scena, per l’immensa gioia dei suoi fan che sono ancora oggi assai numerosi.

Ritornata alla ribalta della Cronaca Rosa in estate per via del suo filarino con l’ex tronista Davide Donadei, ex della splendida Chiara Rabbi, ha poi infiammato i cuori dei telespettatori del noto e chiacchieratissimo dating show di Canale 5, con la sua eccellente fisicità e la sua ragguardevole schiettezza.

Dopo aver chiarito con il giovane la situazione, ha accettato di uscire nuovamente con il suo ex Riccardo Guarnieri ma anche stavolta le cose tra di loro non sono andate bene. Ha frequentato anche Alessandro Vicinanza ma poi lui l’ha lasciata perdere per tornare tra le braccia di Ida Platano, vera star della trasmissione, con la quale ha deciso di fare sul serio.

I due sono infatti usciti dal programma al fine di vivere davvero e lontani dalle telecamere il loro amore. E lei? Lei se ne è tornata nel parterre mentre il Guarnieri ha incominciato a proporle di uscire ancora ma lei non ne ha voluto più sapere. Non dopo che se l’è spassata con Gloria con la quale c’è stata una notte di passione, o forse più.

Sta di fatto che ora che la sua rivale in amore è uscita dal Piccolo Schermo grande parte dell’attenzione del Trono Over è incentrata su di lei e che quindi la Stampa, così come il vasto mondo del Web, si sta interessando moltissimo a lei. Lei che si dice non interessata a tutto questo ma solo a trovare il vero amore, quello- tanto per intenderci- con la ” A” maiuscola.

Il suo inaspettato percorso di studi

Sta di fatto che ancora non l’ha trovato nè in TV nè fuori di essa e ciò sta spaccando letteralmente i cuori dei suoi numerosi estimatori che amano seguirla sui Social, in particolar modo su Instagram dove gestisce personalmente un bel profilo ove ama mantenere un filo diretto e pressoché costante con loro perlopiù tramite Stories.

Ma ora molti di loro, vinti dalla più sagace curiosità, si chiedono quali studi abbia compiuto la donna. In realtà non ci sono notizie a riguardo ma sappiamo che svolge con dedizione il suo lavoro di assistente e di segretaria e che lavora anche in Politica che è da sempre una sua grande passione.

Ergo, deduciamo che sicuramente possiede un diploma liceale e un laurea. Sappiamo con certezza poi che a 23 anni aveva deciso di intraprendere la carriera nell’ esercito: ” Avevo 23 anni e contro la volontà dei miei genitori sono andata a fare il concorso per arruolarmi nell’esercito, ho passato le visite, ho fatto l’addestramento ad Ascoli e poi mi hanno mandata a Solbiate Olona, al confine con la Svizzera. Un’esperienza molto forte, la più forte della mia vita, che mi ha tolto e dato tantissimo”.

E poi? Poi ha capito ben presto, circa un annetto dopo, che non fosse quella la sua strada da percorrere e ha lasciato perdere. E’ riuscita a ritrovare la sua eccelsa femminilità e oggi è una donna meravigliosa. E’ mamma felice del suo Alex, che è venuto al mondo nel 2013, e spera di trovare a breve un uomo che la sappia amare come si deve.