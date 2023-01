Raz Degan e Paola Barale, finalmente tutta la verità sulla rottura: lui l’ha tradita proprio con lei

Lui per moltissimo tempo è stato il sogno in carne e ossa di moltissime donne anche nel nostro Paese. Con la sua storica frase ” Sono fatti miei” che pronunciava in un noto spot pubblicitario ha lasciato il segno. Capello lungo, occhio malandrino e fisico al top, Raz ci ha stregato. E nemmeno Paola Barale è rimasta indenne innanzi al suo ragguardevole fascino.

Selvaggia e indomita come lui, oltre che dotata di un caratterino davvero niente male e uno spirito decisamente passionale, era la donna perfetta per un uomo avventuroso come lui. In sella alla moto hanno fatto lunghi viaggi intorno al mondo e con i loro baci ci hanno fatto sognare ad occhi aperti per anni.

Ma poi qualcosa si è rotto e la magia è finita. Lui ha iniziato a diventare sempre più famoso non solo come modello, mestiere con il quale l’abbiamo in primis conosciuto, e poi come attore perlopiù per il Grande Schermo. Tutti lo volevano ed era richiestissimo anche in programmi e salotti televisivi.

Le ditte lo richiedevano come testimonial e lui appariva a gogo su manifesti pubblicitari. Ogni settimana poi lo attendevano copertine dove appariva sovente in compagnia della sua Paola che era al settimo cielo di stare con lui. Lui che è un’anima ribelle e che di tanto in tanto dimostrava forse qualche segno di insofferenza.

E così pian piano l’incanto è scemato. Anche perché lei non ha mai e poi mai voluto tollerare un terribile tradimento che lui ha consumato con una bellissima donna, nonché un’attrice famosissima, sul set di una pellicola che stavano girando insieme in qualità di assoluti protagonisti.

Il tradimento è avvenuto sul set

Il titolo in questione è Barbarossa e ha consacrato definitivamente Raz come attore. Peccato che alla fine lo abbia portato alla conclusione della sua storia con Paola. Anche perché il fatto era ormai sulla bocca di tutti e le foto dei due che tubano hanno in men che non si dica fatto il giro del mondo. Ma se l’allora marito di lei, il compianto Pietro Taricone, l’ha perdonata, lo stesso non si può dire della showgirl piemontese che in men che non si dica ha salutato Degan.

Chiaramente l’amante è stata Kasia Smutniak, moglie del produttore Domenico Procacci, con il quale ha costruito una nuova famiglia della quale va molto fiera. Raz – invece- non si è mai sposato e non ha figli. Ha anche provato- a quanto pare- a riavvicinarsi alla Barale ma ormai lei non si fidava più di lui.

Tanto più che, come sostengono molte persone sul Web, quello potrebbe essere stato non l’unico tradimento che l’uomo abbia commesso nei suoi confronti quando erano ancora fidanzati!