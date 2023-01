Anna Tatangelo, solo ora tutti i dettagli dell’addio a Gigi D’Alessio: “Ecco cosa mi faceva”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati insieme per tanti anni e dal loro amore è nato Andrea. Purtroppo i fan sono stati colti alla sprovvista quando saputo della separazione. A distanza di anni dal loro addio, la cantante ha deciso di svelare dei retroscena del tutto inaspettati.

Quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono usciti allo scoperto hanno ricevuto tante critiche. Del resto lui aveva appena messo la parola fine al matrimonio con Carmela Barbato, sua moglie dal 1986 al 2006. In realtà già un anno prima aveva intrapreso la relazione con la Tatangelo interrotta poi nel 2017. Nel 2010 sono diventati genitori del loro unico figlio.

Per fortuna avevano superato la crisi nel 2018, ma il 3 marzo 2020 Gigi D’Alessio ha comunicato alla fine della love story attraverso un post di Instagram. Nel 2021 ha conosciuto Denise Esposito, più giovane di ben 26 anni, che lo ha reso padre di Francesco. Anna Tatangelo si era fidanzata con il collega Livio Cori, però nelle loro strade si sono separate. A distanza di anni è stata proprio lei a tornare sull’argomento della separazione.

“Gli ultimi due anni sono stati difficili per me”

Dopo tanta sofferenza la Tatangelo è riuscita a voltare pagina grazie alla musica e all’amore per suo figlio. “Gli ultimi due anni sono stati difficili per me, tra un trasloco, una separazione, un bambino di mezzo, sono cose che ti fanno crescere: la musica mi ha salvato”, ecco cosa ha detto durante un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nello studio di Belve. Poi ha proseguito: “Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere il dolore nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme“. Per fortuna adesso hanno raggiunto una loro serenità interiore.

“Non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”

Non è mai entrata nei dettagli, ma si è limitata a dire che le incompatibilità caratteriali si erano amplificate e a un certo punto non si davano neanche la buonanotte nonostante condividessero lo stesso letto. Hanno capito che le cose non potevano andare avanti così, quindi hanno preso a malincuore questa decisione. A prescindere da tutto sono rimasti in buoni rapporti per amore del figlio.

Secondo il parere di Silvia Tatangelo, la sorella della cantante, un altro motivo della rottura sarebbe stato il lavoro: “Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro”.