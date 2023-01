Jovanotti, il bruttissimo tradimento della moglie: l’amante lo vedete spesso in tv

Lorenzo Cherubini , noto con lo pseudonimo Jovanotti, è uno dei cantanti più amati del mondo della musica italiana. Da sempre coinvolge tutti con i suoi brani indimenticabili accumulando tante gratificazioni professionali, anche se qualche volta ha dovuto fare i conti con delle questioni private dedicate. Una di queste riguarda il tradimento della moglie. Il terzo incomodo lo conosciamo tutti. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nato a Roma il 27 settembre 1966, Jovanotti è diventato famosissimo negli anni 80 e la sua carriera è decollata grazie a Claudio Cecchetto che ha visto in lui un grande potenziale. Unendo l’hip hop con i funky ha creato uno stile tutto suo e tuttora riscuote un grande successo. Nel 1980 ha iniziato a lavorare come dj nelle discoteche per poi approdare in radio. Il vero esordio musicale è avvenuto nel 1987 con il singolo Walking e da allora ha lanciato vari brani indimenticabili punto possiamo menzionare: I love you baby, Il più grande spettacolo dopo il big bang, A te, Ragazzo fortunato, Mi fido di te e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda la vita privata ha avuto una relazione con Valeria Marini e poi con la Rosita Celentano. Tuttavia è convolato a nozze nel 2008 con Francesca Valiani. La loro favola d’amore ha rischiato di avere un triste finale per via di un tradimento.

Flirt con un noto giornalista

I due si sono sposati nella chiesa di Santa Maria Nuova a Cortona. Galeotto è stato un incontro avvenuto nel 1994 tramite la sorella di lei. Hanno avuto una figlia di nome Teresa Lucia nel 1998 e non tutti sanno che ha combattuto trionfando contro il linfoma di Hodgkin. I due coniugi hanno superato questa difficoltà contando l’uno sull’altra, ma in passato hanno rischiato di perdere tutto per via di un tradimento di lei. Infatti pare che abbia avuto un flirt con Giuseppe Cruciani, affermato giornalista e conduttore per La Zanzara, un programma radiofonico.

La reazione inaspettata di Jovanotti

Jovanotti si è allontanato dalla moglie, però per fortuna sono riusciti a superare questo ostacolo. Secondo il cantante non avrebbe dato le giuste attenzioni alla moglie, ragion per cui è come se lui l’avesse spinta tra le braccia di un altro.

Il suo perdono non è stato compreso da alcuni fan mentre altri hanno fatto i salti di gioia Del resto tutti noi commettiamo degli errori, ciò che conta e non perseverare e combattere quando in palio c’è qualcosa di veramente importante. Ad oggi il matrimonio procede a gonfie vele.