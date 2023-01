Principesse Selassié, dove vivono dopo la fine del Gf Vip: altro che castello!

Le sorelle Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié sono diventate popolari grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Jessica ha ottenuto la vittoria e il merito è stato senza dubbio della sua dolcezza e maturità. Molti si sono chiesti che fine hanno fatto una volta che si sono spente le telecamere e dove sono andate a vivere. Si dice che trascorrono la quotidianità in una bellissima casa.

Le tre principesse sono entrate fin dal primo giorno nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Hanno varcato la porta rossa con Alex Belli e si sono subito messe in gioco. Purtroppo Clarissa è stata costretta ad abbandonare la casa in seguito a una nomination mentre le altre due sono rimaste fino alla finale. Lulù ha appassionato i telespettatori con la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo all’inizio non era predisposto nei suoi confronti, ma poi ha cambiato idea e la relazione è andata avanti anche una volta spente le telecamere. Tuttavia hanno preso due strade diverse.

Jessica, invece, ha esternato il suo interesse per Barù Gaetani. L’uomo ha sempre ribadito che tra loro non poteva esserci nulla se non amicizia. Dopo il reality si sono incontrati e lo hanno reso pubblico attraverso i loro profili Instagram. A prescindere da tutto grazie al Gf Vip hanno ottenuto una grande popolarità. Molti si chiedono dove vivono.

Una dimora immersa nel lusso con un bel panorama

Avendo dei profili social molto attivi, le principesse non fanno altro che condividere scatti della loro quotidianità tra le mura. Jessica, per esempio, tempo fa ha pubblicato una foto nella vasca da bagno e si possono notare dei dettagli particolari, come la rubinetteria elegante e i marmi con striature dorate. In altre si possono intravedere dei panorami tali da togliere il fiato. Ciò fa pensare che le tre vivono in un contesto a dir poco fiabesco.

“Sono sulla strada per innamorarmi”

Jessica e Lulù sono state associate a Barù e Manuel mentre Clarissa non ha avuto nessuna liaison all’interno della casa del reality. Adesso è uscita allo scoperto con Massimo Spada, membro della famiglia Sinti di Ostia. I due sono stati visti nel territorio campano e il settimanale diretto da Signorini ha proposto le foto che non lasciano alcun dubbio.

A seguire proprio lei è intervenuta sul suo nuovo amore: “Forse ho trovato una persona nella mia vita. Mi dà sicurezza e tranquillità. Speriamo bene. Sono sulla strada per innamorarmi”.