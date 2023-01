Avete visto com’è diventata la figlia di Antonella Clerici? E’ la fotocopia del papà

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate nel mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento davanti alle telecamere. Oltre al lavoro si dedica anche alla figlia Maelle, nata dalla relazione con Eddy Martens. Molti sostengono che la figlia sia uguale al padre. Ecco una foto che lo dimostra.

Antonella Clerici ha accumulato una serie di successi professionali nel corso della sua carriera televisiva. Ogni giorno fa compagnia agli italiani con il programma televisivo dedito all’arte culinaria. Secondo il pubblico ha un modo di fare tale da entrare in punta di piedi nelle case di tutti noi e allo stesso propone propone delle ricette avvalendosi dell’aiuto di ospiti d’eccezione.

Per quanto riguarda la vita privata attualmente è felice accanto a Vittorio Garrone. È arrivato in un momento molto delicato, dato che la conduttrice con difficoltà ha voltato pagina al passato. Infatti ha messo la parola fine alla relazione con Eddy Martens. Adesso l’ex compagno non vive più in Italia, bensì in Belgio con la dolce metà Carmen Carrasco. Nonostante la lontananza riesce ad avere un rapporto con la figlia che è identica a lui. Uno scatto conferma quanto detto.

Una famiglia protettiva

Antonella Clerici ha conosciuto Eddy quando faceva l’animatore turistico in un villaggio del Marocco. La differenza di età ha inciso molto sulla loro relazione, come del resto il dissenso dei fan della Clerici. L’unica cosa che lega l’uomo all’Italia e la figlia Maelle. La splendida adolescente vive nella casa della madre con il compagno e con gli amici a quattro zampe. Non abbiamo tante informazioni sulla ragazza perché la famiglia ha sempre voluto tutelarla. Non a caso è sprovvista di un account Instagram.

Due gocce d’acqua

Se abbiamo qualche scatto della piccola è solo grazie alla conduttrice che la ritrae spesso in compagnia dei cani. Durante una delle innumerevoli interviste disse che non sperava più di diventare madre, però tutto è cambiato quando un giorno di febbraio del 2009 ha scoperto di essere in dolce attesa. Purtroppo l’amore per Maelle non è bastato per far restare uniti i genitori.

Tutti sono concordi nel dire che Maelle abbia una somiglianza incredibile con il padre. Tuttavia c’è anche un qualcosa che ricorda la madre, come i capelli ricci e il sorriso. Tra un paio di anni seguirà le orme della madre? Per ora è ancora presto fare delle previsioni, dunque non ci resta che attendere.