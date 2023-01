Veronica Gentili, per la prima volta sul fidanzato: “E’ un uomo perfetto dentro…”

Veronica Gentili è una delle conduttrici più amate nel mondo dello spettacolo italiano. Attualmente conduce Buoni o cattivi e Controcorrente per la Mediaset. Essendo un personaggio pubblico, è normale che catturi la curiosità della massa. Molti, per esempio, sono curiosi di sapere chi è il fidanzato. Andiamo a scoprire qualcosa sul suo conto.

Nata a Roma il 9 luglio 1982, Veronica Gentili è la figlia della pittrice Netta Vespignani, morta il 31 marzo 2021. Dopo gli studi classici ha voluto frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Si è subito messa alla prova nel mondo della recitazione in qualità di sceneggiatrice e regista. Ha anche avuto una parte nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino nel 1999. Si è dedicata contemporaneamente al teatro, ma poi ha deciso di lasciare tutto alle spalle per diventare una conduttrice.

Tutto ha avuto inizio quando ha ottenuto la co-conduzione nel 2018 del programma Stasera Italia dove commentava le elezioni politiche di quell’anno. Nel 2021 la Mediaset le ha dato la possibilità di condurre due programmi televisivi, uno su Italia 1 e l’altro su Rete 4. Sicuramente è un periodo magico per la Gentili e lo stesso discorso si può fare anche nella sfera privata. Andiamo a scoprire chi la rende felice ogni singolo giorno.

La love story di Veronica Gentili

Durante un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha deciso di parlare a ruota aperta sulla sua vita privata. Con il compagno Massimo ha riferito che va tutto a gonfie vele. Lavora nel mondo dello spettacolo non davanti alle telecamere, bensì dietro le quinte perché ricopre il ruolo di sceneggiatore. Non si sa altro sul conto dell’uomo, anche perché la Gentili tutela al massimo la sua privacy. Tuttavia qualche volta fa uno strappo alla regola per rassicurare i fan.

“Me lo sono scelto bene”

“Non sono una donna di casa e pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo. Me lo sono scelto bene”. In effetti non deve essere facile stare accanto a una donna del calibro di Veronica Gentili perché è sempre impegnata con il lavoro. Di conseguenza non potrebbe mai occuparsi da sola nelle faccende domestiche.

Non è scontato che un uomo possa occuparsi di queste mansioni, ragion per cui lei si reputa molto fortunata ad averlo incontrato sul suo cammino. Probabilmente questa consapevolezza alimenta una felicità tale da volerla condividere con chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo.