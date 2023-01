“Non posso impasticcarmi ogni sera”. Finalmente la verità dietro l’abbandono di Patrizia Rossetti

Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupire perché i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Nelle ultime ore sembra che uno dei concorrenti abbia deciso di abbandonare definitivamente il gioco. Si tratta di Patrizia Rossetti. Andiamo a scoprire il motivo di una simile scelta.

In questi giorni sta accadendo di tutto: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno vivendo la loro relazione tra alti e bassi. Lui prima sembra deciso a non tornare indietro, ma mai con gesti e parole dimostra l’esatto opposto. Luca Onestini si è scontrato con Soleil Sorge nello studio in merito anche a vicissitudini passate e ciò ha creato due frazioni nel gruppo. Micol Incorvaia ha avuto delle discussioni con Edoardo Tavassi, però i due sono riusciti a trovare un equilibrio di coppia.

Nei giorni passati alcuni concorrenti sono stati costretti ad abbandonare temporaneamente il reality perché i risultati positivi al Covid. Tra questi abbiamo Patrizia Rossetti. La donna di recente è stata al centro delle polemiche per una frase del tutto inadeguata pronunciata davanti alle telecamere: “Se fossi un uomo ti stuprerei”. Infatti gli italiani avevano chiesto a gran voce ed essere dei provvedimenti, però pare che non occorrerà intervenire perché proprio lei ha deciso di dire addio a quest’esperienza televisiva.

“Mi dispiace ma non riesco a essere attiva”

“Non vorrei abbandonare, non voglio che qualcuno si preoccupi ma da 15 giorni non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente di strano. Forse c’è un’infezione, non so a cosa è dovuta. Ma non sto bene, mi dispiace ma non riesco a essere attiva. Non dormo bene, i dolori mi vanno allo stomaco. Non credo siano questioni di testa, ne parlavo anche con gli autori. Ho avuto momenti in cui sono andata in confessionale, ho parlato con la psicologa per cedimenti e angosce. Ora è una questione fisica, è un disagio fisico. Non posso impasticcarmi tutti i giorni“.

“E’ un disagio fisico”

Ecco la spiegazione che la Rossetti ha voluto dare a coloro che l’hanno sostenuta fin dal suo primo giorno all’interno della casa. In effetti è ben risaputo che qualcuno ha bisogno di più tempo per guarire del tutto dal Covid. Nonostante Alfonso Signorini abbia cercato di farle cambiare idea, lei si è mostrata ferma sulla sua decisione.

Anche Antonino Spinalbese per qualche giorno non è stato davanti alle telecamere perché ha avuto dei problemi fisici, ragion per cui ha fatto degli accertamenti all’esterno. I fan possono stare tranquilli, lui tornerà e si rimetterà in gioco.