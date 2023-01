Belen Rodriguez senza vergogna su Stefano: “Quando ci siamo lasciati ero ancora…”

Belen Rodriguez è finalmente tornata tra le braccia di Stefano De Martino, il padre del figlio Santiago- Ancora una volta, durante una delle sue innumerevoli interviste, ha parlato del loro rapporto svelando un retroscena del tutto inaspettato.

Stefano e Belen si sono conosciuti nello studio di Amici quando lui era ancora fidanzato con Emma Marrone. Nessuno avrebbe scommesso sulla loro love story, ma con tempo si sono ricreduti tutti. Infatti dopo un anno sono convolati a nozze, però la rottura è arrivata a pochi mesi dal fatidico sì lei, con la speranza di voltare pagina, si è fidanzata con il motociclista Andrea Iannone (attuale partner di Elodie) per poi tornare da Stefano. Anche la seconda volta non è andata bene e lei è diventata madre di Luna Marí, concepita con Antonino Spinalbese.

L’idillio è giunto al capolinea e, con grande sorpresa, Belen ha voluto riprovare con l’ex ballerino di Amici. Adesso vivono insieme e lui ha un bel rapporto con la piccola di casa. Durante un’intervista è stata proprio la showgirl argentina a svelare un retroscena sulla loro relazione. Si è aperta a 360 gradi sui suoi sentimenti.

“Ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire”

“Non sono stata io a lasciarlo. Quando ci siamo lasciati, ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire…Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26…Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”.

“Sono stata sicuramente il suo muro portante”

In effetti erano giovani, fin troppo per gestire il peso della popolarità. Non sono riusciti a distinguere la vita reale da quella garantita dal successo, quindi non si poteva avere un esito diverso. Adesso hanno la maturità tale da prendere in mano le redini della situazione. Entrambi sono affermati nel mondo dello spettacolo, anche se all’inizio Stefano probabilmente risentiva molto dell’etichetta del “compagno di Belen”.

Infatti a tal proposito ecco cosa ha detto Belen: “Se ho scelto lui, quando avrei potuto stare con chiunque, qualcosa avevo visto. Ma la vita con un ballerino non è facile: c’è tanto egocentrismo, poche soddisfazioni personali, guadagni inferiori. All’inizio, quando non aveva i mezzi per realizzare i suoi progetti, sono stata sicuramente il suo muro portante. E comunque l’ho sempre sostenuto tantissimo“.