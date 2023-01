Tomaso Trussardi e la raggelante storia con l’ex di Uomini e Donne: “Mi si gelò il sangue”

Anna Munafò, nota per essere stata una tua lista dei programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, non ha mai nascosto la sua relazione con Tomaso Trussardi. Ecco alcune parole che sono rimaste impresse nella mente degli italiani.

Chi segue le dinamiche sentimentali dei partecipanti di Uomini e Donne sa bene che Anna nel 2014 è stata una delle troniste più amate per via del suo percorso ricco di emozioni e colpi di scena. Per lei si propose come corteggiatore Marco Fantini, il quale non fu scelto per Emanuele Trimarchi. Maria De Filippi gli diede la possibilità di sedersi sul trono e così ha conosciuto l’attuale moglie Beatrice Valli.

La relazione tra Anna ed Emanuele terminò dopo qualche settimana e lei voltò pagina a malincuore. Era consapevole del fatto che non avrebbe avuto un futuro con lui, ma il cuore le aveva consigliato di sceglierlo a prescindere dall’esito. Da allora sono trascorsi tanti anni e adesso la donna è un imprenditrice, moglie di Beppe Saporita e madre di un bambino. Durante una delle sue innumerevoli interviste ha parlato anche dell’ex marito di Michelle Hunziker. Ecco cosa ha detto riguardo il corteggiamento serrato e l’addio inaspettato. Ovviamente ciò è accaduto prima dell’arrivo dell’amatissima conduttrice nella vita di lui.

Il piano escogitato da Tomaso Trussardi

In poche parole Anna ha dichiarato di aver conosciuto Tommaso Trussardi nel 2005 quando partecipò a Miss Italia. Si sarebbero frequentati per un anno e tutto ha avuto inizio in un modo del tutto inaspettato. Anna aveva ricevuto una telefonata dalla società che si occupò del concorso di bellezza che le propose di diventare una delle modelle di punta. Accettò senza alcuna spiegazione, dunque si recò a Milano per parlarne con i responsabili che non si presentarono.

L’addio ancora oggi non giustificato

In realtà i responsabili non ne sapevano nulla perché all’incontro c’era Tomaso Trussardi, il quale le spiegò che si trattò di una farsa realizzata in ogni minimo dettaglio con lo scopo di incontrarla. Lei si arrabbiò, ma lui Trussardi non getto la spugna e proseguì nel corteggiamento serrato.

A un certo punto l’ex tronista ha ceduto dandogli una possibilità e così ebbe inizio la loro favola d’amore, Nell’intervista la Munafò ha confessato che ancora oggi non sa cosa abbia spinto l’uomo a mettere la parola fine alla relazione. A prescindere da tutto entrambi hanno preso strade diverse, diventando genitori e persone di spicco nei rispettivi settori.