Fabrizio Corona, la rivelazione mai raccontata su Ilary e Totti: “Ecco cosa le ha fatto”

Il matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti è giunto al capolinea da mesi e ora sono felici accanto a persone diverse. Nonostante sia passato del tempo, qualcuno svela di tanto in tanto dei retroscena inaspettati. Uno di questi è senza dubbio Fabrizio Corona, il quale ha reso nuovamente protagonisti del gossip i due ex coniugi.

A luglio Ilary Blasi e Francesco Totti hanno dichiarato tramite un comunicato stampa di essersi lasciati. In tanti davano la colpa a Noemi Bocchi, poiché ritenuta la causa della loro rottura. L’ex capitano della Roma l’ha sempre difesa, sostenendo di essere arrivata nella sua vita in una fase delicata del suo matrimonio. Tuttavia solo successivamente tra sarebbe nato qualcosa di importante. Infatti dopo un paio di mesi sono usciti allo scoperto a compleanno di lui baciandosi davanti agli invitati.

All’inizio Ilary Blasi si è dedicata al lavoro e ai figli, ma già da qualche settimana è uscita su tutti i giornali in compagnia dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. I fan sono contenti per lei perché pare che abbia ritrovato la felicità accanto a un altro uomo. In questi giorni Fabrizio Corona è intervenuto per mettere in chiaro come stanno le cose.

“Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno”

Fabrizio Corona senza peli sulla lingua ha riferito, a parer suo, la verità assoluta: “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli”. Poi ha proseguito nel suo discorso lasciando tutti di stucco.

“Le andava tutto benissimo”

Nel discorso Corona si è tolto un sassolino dalla scarpa: “Le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio. La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene“.

Tornando a parlare di Totti: “L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.