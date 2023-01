Ricordate il tronista Daniele Interrante? Meritava sicuramente una fine migliore

Chi segue da sempre il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi ricorderà sicuramente il percorso del trono di Daniele Interrante. Attualmente non è presente nel piccolo schermo, quindi qualcuno si sta chiedendo che fine ha fatto.

Daniele ha ottenuto la popolarità nel piccolo schermo nel 2003 quando è stato un tronista di Uomini e Donne. In realtà prima di approdare negli studi della Mediaset ha lavorato come modello per Gianfranco Ferré e Grigio Perla. Nell’estate 2004 partecipa al reality Volere o volare. Nel 2005 è stato concorrente della terza edizione de L’isola dei famosi, ma è stato eliminato nel corso della quinta settimana con più del 50% dei voti. Tra le sue partecipazioni televisive si annoverano quelle nei salotti di Barbara D’Urso, nello studio di Domenica In, Quelli che…il calcio quando era condotto da Simona Ventura.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una relazione con Melissa Satta, ex velina di Striscia la notizia. Poi successivamente è convolata a nozze con Guendalina Canessa, nota per essere stata un concorrente di una precedente edizione del Grande Fratello. Purtroppo nel 2012 si sono detti addio e nella vita di Interrante è arrivata Francesca De André, nipote di Fabrizio De André. Nel 2017 anche questa love story si è conclusa. Dato che è sparito dalla circolazione, qualcuno è andato a curiosare nel suo profilo Instagram per capire come sta conducendo la sua vita lontano dai riflettori.

Ecco di cosa si sta occupando Daniele Interrante

Di lui si sa ben poco, poiché ha abbandonato il mondo dello spettacolo. I più informati dicono che ora si sta occupando della gestione di una piccola catena di boutique con Riccardo Satta, ovvero fratello di Melissa Satta l’ex fidanzata. Nel tempo libero di dedica all’attività fisica, alle sue passioni e alla sua bellissima e giovanissina partner.

Curiosità sull’ex tronista

Interrante è fidanzato da tre anni con Margherita Magri, una splendida 23enne, con la quale la storia sembra andare a gonfie vele. “Una ragazza acqua e sapone, questa volta il sentimento c’è… i due sono molto affiatati e per ora”, ecco cosa ha riferito Alessandro Rosica, l’investigatore dei social. Frequenta ancora l’università ed è molto riservata sulla sua vita privata.

Ai tempi di Uomini e Donne Interrante legò molto con il “collega” Costantino Vitagliano, ma una volta spente le telecamere nel giro di alcuni anni si sono persi di vista. I due hanno collaborato per un film nel 2005 intitolato Troppo Belli.