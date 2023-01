Alberto Urso, baci e abbracci appassionati con l’ex di Amici: finalmente escono allo scoperto

Alberto Urso è uno dei cantanti più apprezzati nel mondo della musica italiana e in merito è stato senza dubbio avere ottenuto un banco nel talent show Amici di Maria De Filippi. Pare che il programma televisivo gli abbia regalato anche l’amore. Ecco con chi è uscito allo scoperto.

Alberto Urso, nato a Messina il 23 luglio 1997, nel 2010 si è esibito in Ti lascio una canzone e ha portato a casa la vittoria. Nel corso del tempo ha imparato a suonare il pianoforte, la chitarra e la batteria. Dal 2018 e 2019 ha partecipato alla diciottesima edizione di Amici e anche in questo caso ha ottenuto la coppa della vittoria. Da allora ha scalato la vetta del successo.

Ha ottenuto un disco d’oro per il suo primo album intitolato Solo. Tra i vari brani proposti c’è quello scritto dalla cantante Giordana Angi dal titolo Accanto a te. Giordana ha condiviso con lui l’esperienza di Amici e anche lei è riuscita a costruire una carriera sulla sua passione. Essendo due personaggi pubblici, tendono ad aggiornare costantemente i rispettivi profili social. Tuttavia tempo fa hanno lasciato tutti a bocca aperta perché sono finalmente usciti allo scoperto.

Vita privata di Alberto Urso

Alberto Urso è stato fidanzato con l’allieva Valentina Vernia, anche lei presente nella diciottesima edizione di Amici. Dopo di lei il tenore non si è mostrato più in compagnia di nessuno, anche se al suo nome sono stati associati tanti flirt. In passato non aveva mai nascosto il suo interesse per Gaia Gozzi, la quale non ha mai corrisposto perché felicemente fidanzata. Tuttavia qualche anno fa il ragazzo ha pubblicato un post che non è passato inosservato.

“Albano e Romina inseparabili”

Il 5 agosto 2021 Alberto ha pubblicato un post con una serie di foto in cui i due si mostrano in atteggiamenti molto affettuosi e ciò ha scatenato la curiosità degli utenti social. Ma cosa c’è davvero tra loro? La risposta è stata data da lei in una puntata di Verissimo. Era da poco che avevano terminato l’esperienza di Amici e a Silvia Toffanin Giordana ha riferito che c’è un grande affetto, ma nulla di più perché lui in quel periodo era fidanzato con Valentina. Ad oggi collaborano ancora per proporre ai fan dei brani imperdibili.

L’unico amore certo nella sua vita è quello che ha per Lucky, una simpatica barboncina che riempie di dolcezza le sue giornate d ben 14 anni. Per il momento, dunque, le questioni sentimentali di Alberto sono ancora avvolte nel manto del mistero.