Elisabetta Canalis, sapete chi è il padre della figlia? Oltre che bellissimo pure ricchissimo

Elisabetta Canalis è stata una delle veline di Striscia la notizia che ha fatto la storia del mondo della televisione italiana. Adesso vive dall’altra parte del mondo con un uomo ricchissimo quanto affascinante. Ecco di chi si tratta.

Nata a Sassari il 12 settembre 1978 , dopo liceo classico Elisabetta Canalis si è trasferita a Milano per seguire i corsi di Lingua e Letteratura Straniere all’Università statale. In realtà non ha raggiunto la laurea per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. La sua prima occasione è arrivata con il film Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni. Poi nel 2002 è stata scelta come velina in coppia con Maddalena Corvaglia. Le due hanno anche posato per un calendario. Subito dopo è riuscita a costruire una carriera televisiva.

Nel 2003 ha preso parte al programma Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, l’anno successivo Biagio Antonacci l’ha coinvolta nella realizzazione del videoclip del brano musicale Convivendo, ha sostituito nel 2006 Michelle Hunziker accanto a Fabio di Luigi nella sitcom Love bugs, nel 2007 è stata una presenza fissa nel programma Mai dire martedì e ha anche condotto il Festivalbar nello stesso anno. Fino a oggi ha accumulato tante soddisfazioni da un punto di vista professionale, dunque per questo motivo è tornata spesso in Italia. Adesso vive dall’altra parte del mondo con un bellissimo americano. Lui si chiama Brian Perri. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Le love stories dell’ex velina

Per quanto riguarda la vita privata di Elisabetta Canalis, nel 2000 ha avuto una relazione con Christian Vieri e dal 2009 al 2011 è stata la fidanzata dell’attore di fama internazionale George Clooney. Infine dopo tre anni è convolata a nozze con Brian Perri, un chirurgo americano di grande fama. Si sono sposati 14 settembre 2014 nella regione Natale della Canalis e dal nuovo amore è nata la figlia Skyler Eva il 29 settembre 2015.

Curiosità su Brian Perri

I tre vivono a Los Angeles in una bellissima villa. Tutti sono concordi nel dire che l’uomo sia dotato di un fascino indiscusso. Del resto accanto all’ex velina non poteva non esserci un uomo del suo calibro. Ha conosciuto Elisabetta Canalis nel 2013 a una festa organizzata da amici e tra loro è subito scattata la scintilla della passione al punto tale che si sono sposati qualche mese dopo

L’uomo si è laureato all’Allegheny College e si è specializzato in Ortopedia, ma solo dopo ha ottenuto un Master in Neurologia all’Università di Hartford. Ha un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto oggi si occupa della chirurgia ricostruttiva per tumori spinali, deformità e malattie degenerative.