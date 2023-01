Terence Hill, abbandonato Don Matteo si è ritirato proprio qui: ecco com’è ‘ridotto’

Terence Hill è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio nella sua strepitosa carriera ricca di tanti successi e gratificazioni. Dopo aver indossato per anni i panni di Don Matteo, adesso sta conducendo uno stile di vita più tranquillo lontano dai set.

Terence Hill è lo pseudonimo di Mario Girotti. Nato a Venezia il 29 marzo 1939, ha ottenuto un grande successo internazionale nei film con Bud Spencer, pseudonimo di Carlo Pedersoli, morto nel 2016. Insieme hanno ricevuto un David di Donatello per la loro fantastica carriera cinematografica. Negli ultimi anni è stato protagonista della fiction Rai Don Matteo, precisamente dal 2000 fino al 2021. Hai indossato i panni di un prete con un senso investigativo molto efficace. Nonostante si sia ritirato, la fiction va ancora in onda. Per la prima volta ha recitato con la sua voce, senza l’ausilio dei doppiatori.

Per quanto riguarda una vita privata da 1967 sposato con Lory Zwivklbauer e dal loro amore è nato Jess Hill nel 1969. Hanno vissuto negli Stati Uniti per poi trasferirsi a Gubbio, ovvero la città italiana dove sono state realizzate le scene della serie televisiva. Ora che non si sta più dedicando alla recitazione, cosa sta facendo l’attore? Andiamo a scoprirlo.

Una decisione sofferta, ma necessaria

Terence Hill ha deciso di ritirarsi perché stava diventando troppo impegnativo girare le scene di Don Matteo. Per questo motivo è stato escluso un suo ritorno sul set. Ha speso belle parole per colui che lo ha degnamente sostituito, ovvero Raoul Bova. Infatti produttori temevano in un calo di ascolti, ma per fortuna le previsioni si sono rivelate ottime.

Terence Hill è volato in America

L’attore ora che non ha più vincoli in Italia, è andata a vivere in America per stare più tempo con il figlio. Inoltre avrebbe acquistato una casa sulla spiaggia vicino all’oceano per godersi meritato relax. Tuttavia in piena tranquillità si dedica alla scrittura di testi destinati al mondo del cinema. Del resto è ben risaputo che non rinuncerà mai alla sua più grande passione.

Qualche volta, però, torna in Umbria nel suo bellissimo casale. Andando nello specifico, la dimora si trova a Spoleto, dove ha vissuto per anni per le riprese di Don Matteo. Si sa solo che è immersa nel verde, dal momento che non sono mai state pubblicate delle foto delle stanze.