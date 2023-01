Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, dopo anni l’amara verità: “Lei aveva…”

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sono state una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Purtroppo le loro strade si sono separate e per tanto tempo il motivo della rottura è rimasto avvolto nel manto del mistero. La distanza di anni è saltata fuori la verità.

I due ex coniugi hanno una carriera degna di tutto rispetto. Lei è stata una delle donne più belle degli anni 70 e ha ottenuto il David di Donatello nel 1982 per aver avuto il ruolo di protagonista nel film Borotalco di Carlo Verdone. Oltre a essere un’attrice è anche una regista. Si è messa alla prova al cinema, nel piccolo schermo, in cortometraggi e al teatro. Anche Massimo Ciavarro lavora nel suo ambito. Se il figlio ha partecipato a una precedente edizione del Grande Fratello Vip lui nel 2008 è stato un naufrago dell’Isola dei famosi quando era condotto da Simona Ventura.

I due sono stati sposati per 12 anni e hanno avuto un figlio, Paolo Ciavarro che oggi fa coppia fissa con Clizia Incorvaia. Non hanno mai parlato della fine del loro matrimonio in pubblico perché hanno sempre voluto tutelare la privacy. Tuttavia in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nello studio di Vieni da me tempo fa è stato proprio Ciavarro a spiegare ciò che ha spinto entrambi a lasciarsi.

“Lei aveva le sue buone ragioni”

“Lei è stata mia moglie per 12 anni e, a dire la verità, non credo sia poi così tanto dal mio punto di vista…Ma lei è la madre di mio figlio Paolo e la nostra separazione è stata molto dolorosa…Lei aveva le sue buone ragioni”, ecco cosa ha detto senza ricorrere ad altre parole. In effetti ha ammesso che la moglie voleva più attenzioni e lui non accontentava questa sua richiesta. A prescindere da tutto sono rimasti in buoni rapporti e attualmente si incontrano soprattutto per coccolare il nipotino.

“Ci ho messo del tempo per riprendermi”

“Debbo dire che ci ho messo del tempo per riprendermi…Sono stato parecchio male. La vita però va avanti”. Se Eleonora Giorgi non è mai stata vista con nessuno, lui pare che abbia trovato l’amore grazie a una donna misteriosa. Di lei sappiamo solo che si chiama Francesca.

Non abbiamo delle foto perché non vuole stare al centro del gossip. Ciavarro ha rispettato senza esitazione questa sua esigenza. Infatti quando qualcuno gli chiede qualche informazione in più sulla dolce metà, ha optato sempre per l’essere vago senza rivelare troppo.