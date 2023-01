Vanessa Incontrada nel letto proprio con lui: tenerezze tra le coperte

Vanessa Incontrada sta cavalcando l’onda del successo grazie alla fiction Fosca Innocenti a breve tornerà nel piccolo schermo in prima serata su canale 5. In questi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui si mostra il dolce compagnia sul letto. Chi sarà il fortunato? Andiamo a scoprirlo.

Vanessa Incontrada è amata da grandi e piccini sia per la sua personalità che per il gran cuore. Nata a Barcellona il 24 novembre 1978, si è trasferita a Milano all’età di 17 anni per intraprendere la carriera di indossatrice. Tuttavia in un secondo momento ha deciso di dedicarsi alla conduzione ed ecco la prima opportunità arrivata nel 2001 con Sanremo Giovani a fianco a Pippo Baudo. La vera svolta è arrivata quando ha presentato con Claudio Bisio Zelig dal 2004 fino al 2010.

Allo stesso tempo si è dedicata alla recitazione e nel 2006 ha avuto un ruolo in Tutte le donne della mia vita di Simona Izzo. Nel 2010 ha fatto parte del cast del film Un paradiso per due e nello stesso anno ha girato le scene per la fiction I cerchi nell’acqua. L’anno scorso ha ottenuto ulteriormente il successo con la serie Fosca Innocenti e a partire dalla seconda settimana di gennaio andrà in onda la seconda stagione. In questi giorni sta facendo parlare per una Instagram story pubblicata di recente. In realtà non è sola.

Un amore incondizionato

Per quanto riguarda la vita privata di Vanessa Incontrada, dal 2007 è legata all’imprenditore Rossano Laurini che ha reso padre del figlio Isal. La famiglia accoglie anche Gina, Tokyo e Zelig, ovvero tre amici pelosetti. Infatti con uno dei tre sì è concessa un momento di relax sul letto e lo sguardo di lei non ha bisogno di parole.

Una casa piena d’amore

Nonostante i vari impegni televisivi, Vanessa Incontrada riesce a trovare del tempo da dedicare ai suoi amici a quattro zampe. La prima che ha accolto nella sua vita è Gina, un barboncino toy. Gli altri due sono esemplari di Golden retriever che sono arrivati l’anno scorso e per fortuna vanno d’accordo con Gina.

Ormai sono le star del web, dato che sul profilo Instagram della Incontrada ci sono tante foto che li ritraggono in ogni momento della giornata. Sicuramente la loro compagnia è stato fondamentale nel periodo in cui a causa del Covid tutti noi siamo stati costretti a restare in casa per tanti giorni.