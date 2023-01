“Quel poco che mi resta da vivere”: il pesante dramma che ha colpito Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è senza dubbio uno dei conduttori che sta cavalcando l’onda del successo negli ultimi anni grazie alla conduzione del Grande Fratello Vip. Nella sua vita ha accumulato tanti successi, eppure ha dovuto fare i conti con eventi spiacevoli. Uno di questi riguarda la malattia che lo ha devastato per tanto tempo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il conduttore ha ottenuto un successo tale che è impensabile non vederlo nel piccolo schermo. Da anni conduce il reality più longevo della Mediaset e ha sempre potuto contare su colleghi d’eccezione. Si possono menzionare Pupo e Adriana Volpe. Adesso può contare su Sonia Bruganelli, Orietta Berti, Giulia Salemi e sui conduttori del Gf Vip Party Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Secondo il parere dei telespettatori non poteva fare scelte migliori.

Essendo un personaggio pubblico, riceve sia complimenti che critiche dalla massa. La popolarità, del resto, ha anche un lato negativo e per fortuna Alfonso Signorini tende a ignorare con la sua indiscussa professionalità. Nella scorsa edizione, quella vinta da Jessica Selassié, durante una diretta aveva pronunciato una frase tale da far preoccupare i fan. Andando nello specifico, ha fatto riferimento alle sue condizioni di salute. Stando a quanto detto, ha dovuto combattere contro una malattia mortale. Ma come sta oggi? Andiamo a scoprirlo.

“Ha la leucemia”

“Per quel poco che mi resta da vivere”, questa è stata la frase in questione. Inevitabile è stata la preoccupazione degli italiani, così qualcuno è intervenuto per spiegare come stanno realmente le cose: “Signorini lo ha detto ironicamente ma anche sul serio. Ha la leucemia Alfonso e non gli restano tanti anni purtroppo“. La conferma è subito arrivata dal diretto interessato. E’ stato colpito dalla leucemia mieloide, un tumore del sangue che ha origine dal midollo osseo.

“Grazie a Dio, ce l’ho fatta”

Dopo la diagnosi è stato portato in sala operatoria e l’intervento gli ha lasciato una cicatrice sul capo. “Dirigevo due giornali, facevo radio tutti i giorni, conducevo più di un programma in tv. Poi una sera la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta, ho capito che il segreto della vita non è credere nel ‘per sempre’, ma credere nel ‘per ora’”, ecco quanto riferito al quotidiano La Verità.

Adesso ha voluto di nuovo tranquillizzare tutti dicendo che ormai la malattia è solo un lontano ricordo. Infine ha aggiunto che non abbassa mai la guardia facendo continui controlli.