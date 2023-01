Giovanna Civitillo, il marito non si è proprio risparmiato: “Ho bisogno di lei per…”

Amadeus è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano e a breve lo rivedremo di nuovo al timone della conduzione del Festival di Sanremo con il mitico Rosario Fiorello. Di recente ha fatto una rivelazione sulla compagna di vita Giovanna Civitillo. Le sue parole non sono passate inosservate.

Amadeus sta cavalcando l’onda del successo perché i produttori della Rai gli affidano dei programmi televisivi di un certo spessore. Basta pensare che ogni sera fa compagnia agli italiani con I Soliti Ignoti e a febbraio lo rivedremo sul palco dell’Ariston pronto a stupire ed entusiasmare la vasta platea. Grazie a Claudio Cecchetto ha esordito negli anni 80 in radio per poi dedicarsi alla conduzione negli anni successivi.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è stato sposato con Marisa Di Martino e dal loro amore è nata la figlia Alice. Quando nel 2003 conduceva L’Eredità ha incontrato Giovanna Civitillo, la showgirl del programma nota per il momento della scossa. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono sposati civilmente nel 2009 in seguito alla nascita del figlio José Alberto. Una volta ottenuto l’annullamento del primo matrimonio, nel 2019 le nozze sono state celebrate in chiesa a Roma. Da allora sono passati tanti anni e sono sempre innamoratissimi. Tuttavia durante una delle sue innumerevoli interviste Amadeus ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sulla sua compagna di vita.

“Ho bisogno del suo sostegno”

“Io e Giovanna ci cerchiamo, stiamo bene insieme, e non mi vergogno di dire che ho bisogno del suo sostegno per fare serenamente il mio lavoro”, parole molto belle pronunciate da un uomo che ha stima e fiducia per la propria donna. Loro rappresentano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo anche per questo motivo.

“Ho capito che era la donna della mia vita”

“Nella mia vita privata c’era mia figlia, ero single da due-tre anni e vivevo serenamente la mia condizione: avevo 40 anni e non pensavo al grande amore, ero già stato fortunato nel lavoro. Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita: ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici“, ecco cosa ha detto in una delle sue interviste.

Poi ha proseguito confessando cosa ha fatto per invitarla a bere un caffè: “Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì“.