Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, l’imbarazzante retroscena dopo anni | La vicina di casa confessa tutto

Katia Ricciarelli è comparsa nel piccolo schermo di recente per aver partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Jessica Selassié. Adesso è di nuovo al centro dell’attenzione per via di alcune dichiarazioni fatte dall’ex vicina di casa sulla sua relazione naufragata anni fa con Pippo Baudo. Non crederete a ciò che leggerete.

Katia Ricciarelli è un soprano e attrice italiana. Sì è esibita nei teatri più importanti del mondo: dal Lyric Opera di Chicago al Metropolitan Opera. Sì è anche cimentata nella recitazione a partire dagli anni 2000. Possiamo menzionare La seconda notte di nozze di Pupi Avati che le ha assegnato il Nastro d’argento. Nel 2021 ha partecipato alla sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante la sua permanenza nella casa è stata molto criticata per alcune affermazioni fatte davanti alle telecamere.

Per quanto riguarda la vita privata ha sposato il presentatore televisivo Pippo Baudo nel 1986, ma nel 2004 si sono lasciati. Dopo tre anni dalla separazione hanno ottenuto il divorzio e non hanno avuto figli durante il periodo del matrimonio. Si sono sempre mostrati uniti e affiatati e la rinuncia alla maternità non ha dato mai problemi alla coppia. Eppure è stata messa la parola fine. A distanza di anni si torna a parlare di loro per via di alcune confessioni fatte da una loro ex vicina di casa.

“È lei che lo ha lasciato”

Carla Morando, la vicina di casa in questione, al settimanale Chi ha fatto una rivelazione inaspettata sulla fine del matrimonio: “È lei che lo ha lasciato. Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano più niente da dirsi“. Parole che hanno lasciato di stucco i lettori della rivista proprio perché sembrava che ci fosse una grande complicità e intesa tra loro.

“Deve trovare qualcosa da fare altrimenti si stanca”

Inoltre ha aggiunto che la Ricciarelli è una persona abituata a stare sola, quindi chi le sta accanto deve rispettare i suoi spazi. Ama fare le cose senza dare conto a nessuno, di conseguenza i rapporti con l’ex marito si sarebbero inclinati sempre più senza poter sperare in un ripensamento.

Ci sarebbero altri motivi che hanno spinto entrambi a mettere la parola fine a una storia in cui avevano creduto, soprattutto lei: “Io dicevo, ecco è finalmente arrivato l’uomo della vita. Avevo 40 anni quando ci siamo sposati, lui 50. Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo”. Purtroppo non tutte le favole hanno un lieto fine.