Questo bimbo oggi si trova in un letto d’ospedale: è famosissimo e lo vedete su Canale 5

Il bambino della foto ha un viso dolcissimo. Qualcuno avrà già capito di chi si tratta, ovvero di un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Ora non si trova nella casa, ma in un letto d’ospedale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il bambino della foto ha uno sguardo inconfondibile. Le fan hanno subito capito che si tratta del loro idolo. Nato il 1° febbraio 1995 a La Spezia, oggi ha 27 anni. Dopo aver lasciato un lavoro di successo, si è dedicato alla fotografia su consiglio di una sua ex. Infatti ha ammesso di aver accettato di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini per portare a casa qualche soldo in più. Nonostante la giovane età ha accolto nella sua vita una splendida figlia e ora vive con l’ex compagna.

Nella casa ha fatto impazzire alcune compagnie d’avventura e con un in particolare è andato oltre sotto le coperte. Ha deciso di troncare per alcune affermazioni fatte sul conto della figlia. Un’altra donna della casa ha un marito dall’altra parte del mondo, ma non ha mai nascosto il suo interesse che non è stato corrisposto. Il pubblico ha sempre visto del buono nella sua amicizia con una delle concorrenti uscita dalla casa per cause di forza maggiore. Stiamo parlando della affascinante Antonino Spinalbese. Perché si trova in ospedale? C’è una ragione ben precisa.

Problemi di salute per Antonino Spinalbese

Già da qualche settimana aveva riferito che si sarebbe dovuto allontanare dalla casa per questioni di salute. Antonino soffre di una patologia al pancreas che lo costringe a seguire un’alimentazione rigida. Come se non bastasse ha confessato di soffrire di una malattia autoimmune senza andare nel dettaglio. Inoltre ha anche rivelato di avere una ciste al coccige ed è pericolosa per via della posizione che ha assunto.

Ecco quale potrebbe essere la presunta malattia

Per quanto riguarda la patologia potrebbe trattarsi del morbo di Crohn, ovvero l’infiammazione dell’intestino che può aggravarsi con la formazione di pustole e fistole all’interno di esso. Per il momento non si sa altro sul suo conto. Fatto sta che se gli esami non dovessero risultare buoni sarà costretto a prolungare la sua assenza dalla casa.

Quali saranno le conseguenze? Secondo il regolamento se un concorrente si allontana per un paio di giorni potrebbe non rimettersi più in gioco. La produzione chiuderà un occhio? Del resto Antonino è molto amato dal pubblico, quindi il suo ritiro potrebbe scatenare il malcontento generale.